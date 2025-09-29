Ben-Dror Yemini : "Un accord possible, mais Netanyahou joue un risque calculé"

Sur le plateau d’i24NEWS, le journaliste Ben-Dror Yemini a livré une analyse nuancée concernant la rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche qui vient de débuter.

D’un côté, Washington affiche un optimisme marqué, affirmant que le Hamas serait prêt à accepter le plan de cessez-le-feu en 21 points. Mais pour Yemini, la prudence s’impose : « Ce n’est pas la première fois que Trump se dit proche d’un accord historique, que ce soit avec la Corée du Nord ou avec Poutine – sans résultats tangibles. » Selon lui, après deux ans de guerre, Israël doit comprendre que la destruction massive à Gaza nourrit la stratégie du Hamas, qui transforme ses pertes en « victoire politique ».

Le journaliste souligne toutefois un élément nouveau : l’implication croissante des pays arabes, notamment du Qatar et de la Turquie, proches du Hamas. Leur soutien au plan américain pourrait placer le mouvement islamiste face à un dilemme : accepter ou risquer un isolement total. « J’espère que cela donnera des résultats », a-t-il confié, tout en insistant sur la nécessité d’une grande vigilance. Sur le plan intérieur, Yemini estime que Netanyahou prend un « risque politique considérable ». Dire oui au plan pourrait fracturer son alliance avec Smotrich, Ben Gvir et une partie du Likoud. Mais l’ancien chroniqueur de Yedioth Ahronoth voit aussi un calcul stratégique : la libération de tous les otages renforcerait la stature du Premier ministre et lui permettrait de retourner la pression contre le Hamas en cas de refus. Pour Yemini, l’heure est à la prudence : « Le risque est réel, mais c’est un risque calculé que Netanyahou peut se permettre de prendre. »