Benjamin Netanyahou à i24NEWS : "La guerre s’achèvera là où elle a commencé : à Gaza"

Dans une interview exclusive à i24NEWS, Benjamin Netanyahou a détaillé l’ampleur du coup porté au programme nucléaire et balistique iranien. « Nous avons enlevé deux tumeurs cancéreuses : leur programme pour fabriquer des bombes atomiques et celui pour produire 20 000 missiles balistiques », a-t-il déclaré. Selon lui, sans cette opération, « le pays serait mort ».

Le Premier ministre affirme que le projet iranien a été repoussé « de plusieurs bonnes années » et que l’ennemi est en « état de choc ». S’il reste 400 kg d’uranium enrichi, Netanyahou assure que Téhéran ne peut pas actuellement relancer ses ambitions nucléaires.

Il insiste sur le rôle inédit des États-Unis : « Pour la première fois depuis la création de l’État d’Israël, Washington s’est joint à notre combat contre notre plus grand ennemi. » Netanyahou précise qu’il était prêt à agir « avec ou sans les Américains », mais que Donald Trump a choisi de s’engager. Le chef du gouvernement attaque aussi ses détracteurs : « Les mêmes experts qui me disent aujourd’hui d’arrêter la guerre sont ceux qui m’avaient conseillé de ne pas entrer à Rafah. » Il accuse certaines manifestations d’être financées « par des milliards venus d’associations et de gouvernements, y compris américain ». Sur le front de Gaza, sa ligne reste claire : « Là où cela a commencé, cela se terminera : à Gaza, avec le Hamas. » Quant à sa relation avec Donald Trump, elle s’est « beaucoup renforcée », de la signature des accords d’Abraham à la lutte commune contre l’Iran, qu’il considère comme la plus grande menace existentielle pour Israël.