Benjamin Netanyahou a refusé une visite d’Emmanuel Macron en Israël, révèle Meyer Habib à i24NEWS

L’ex-député Meyer Habib a révélé mardi soir sur i24NEWS avoir rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pendant près de deux heures à Jérusalem. Les discussions ont notamment porté sur l’état des relations franco-israéliennes, qu’il a qualifiées de « gravement dégradées ».

Meyer Habib a affirmé que le président français Emmanuel Macron avait exprimé le souhait de se rendre prochainement en Israël. Mais, toujours d’après lui, cette proposition aurait été écartée par Benjamin Netanyahou, estimant que « les conditions actuelles ne rendent pas une telle visite souhaitable ». Le chef du gouvernement israélien lui a également demandé de transmettre un message personnel à Emmanuel Macron, que Meyer Habib dit avoir déjà relayé.

L’ex-parlementaire a vivement critiqué la politique française, accusant Paris de « donner une prime au Hamas » en poussant les Européens à reconnaître un État palestinien. Il soutient que cette reconnaissance devrait être annoncée lors de la Conférence de New York le 22 septembre, soit « la veille de Rosh Hashana », ce qu’il juge hautement "symbolique et inacceptable". Meyer Habib a souligné que cette initiative diplomatique de la France était « contre-productive », en ce qu’elle encouragerait le Hamas à ne pas céder, à refuser de libérer les otages et à prolonger la guerre. Il a assuré que même certains alliés arabes, comme les Émirats, ainsi que les États-Unis, s’opposeraient fermement à cette démarche. Un message politique fort, qui illustre la tension croissante entre Paris et Jérusalem, alors qu’approche l’Assemblée générale de l’ONU.