Bernard de La Villardière sur i24NEWS : "On devrait interdire Al Jazeera en France et en Europe"

Parrain jeudi soir de l’émission Ça se débat sur i24NEWS, le journaliste Bernard de La Villardière est revenu sur le traitement médiatique de la guerre entre Israël et le Hamas, tout en dénonçant la désinformation propagée, selon lui, par certains médias internationaux.

Réagissant à une remarque du présentateur Raphaël Hassine qui évoquait le sentiment de nombreux Franco-Israéliens de s’être “lâchés par leurs médias”, Bernard de La Villardière a estimé que cette perception était “un effet loupe un peu exagéré”. “Certains médias se sont mal comportés, c’est vrai, mais la plupart ont essayé de faire leur travail”, a-t-il déclaré.

Le journaliste, qui s’était rendu en Israël un mois après les attaques du 7 octobre, a raconté avoir été “bouleversé par le récit des survivants” des kibbutzim attaqués. “Ce massacre d’une violence inouïe a profondément marqué la société israélienne”, a-t-il souligné, tout en jugeant “légitime” la réaction d’Israël, mais “discutable dans sa stratégie du bulldozer”. Déplorant l’impossibilité pour les journalistes d’accéder à Gaza, il a regretté que “l’armée israélienne n’ait pas emmené la presse sur le terrain”, estimant que cela aurait permis d’éviter “le déferlement de fake news”.

Enfin, Bernard de La Villardière a fustigé la chaîne Al Jazeera, qu’il accuse de “propagande” pour avoir parlé de “génocide” dès les premiers jours du conflit. “On a interdit Russia Today en France. On devrait interdire Al Jazeera en France et en Europe”, a-t-il tranché, appelant à une réflexion sur la responsabilité médiatique en temps de guerre.