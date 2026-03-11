Boaz Bismuth : "Cette guerre s’achèvera lorsque les objectifs seront atteints"

Intervenant ce mercredi sur i24NEWS, le député Likoud Boaz Bismuth a assuré qu’Israël restait déterminé à poursuivre la guerre contre l’Iran jusqu’à l’atteinte de ses objectifs stratégiques, rejetant toute idée d’une fin prématurée de l’opération sous pression internationale.

Selon lui, la logique de cette guerre diffère des précédents conflits israéliens. « Cette fois-ci, il faut enlever la montre », a-t-il expliqué, estimant qu’il ne s’agit plus de s’interroger sur la durée du conflit mais sur l’atteinte de résultats concrets. « La guerre se terminera lorsque les objectifs seront obtenus », a-t-il affirmé.

Boaz Bismuth a également relativisé les déclarations du président américain Donald Trump, qui évoque régulièrement une fin prochaine du conflit. Pour le député israélien, tout dépend de la perspective adoptée : « Quand on parle d’un régime en place depuis 1979, comparer quelques semaines de guerre à quarante-sept ans de dictature peut effectivement sembler rapide. »

Le parlementaire affirme que les opérations menées par Israël et les États-Unis suivent un plan stratégique précis et que plusieurs objectifs ont déjà été atteints. Il évoque notamment les lourdes pertes infligées aux infrastructures militaires iraniennes, aux Gardiens de la Révolution et aux bases stratégiques du régime.

Selon lui, trois objectifs structurent la campagne militaire : l’élimination de la menace balistique iranienne, la neutralisation du programme nucléaire et la création de conditions favorables à un changement de régime. « La chute du régime devra venir du peuple iranien », a toutefois précisé Bismuth.

Le député a par ailleurs critiqué la position de certains pays occidentaux, notamment la France, jugeant incompréhensible leur opposition à l’opération militaire alors que, selon lui, la nature du régime iranien est bien connue.

Enfin, Boaz Bismuth a salué la résilience de la population israélienne, en particulier dans les localités proches de la frontière libanaise. Malgré les tirs du Hezbollah, de nombreux habitants refusent d’évacuer. « La population veut que ce cycle de guerre soit le dernier », a-t-il conclu, estimant que les évolutions régionales pourraient profondément transformer l’équilibre du Moyen-Orient.