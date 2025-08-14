Bob "Hasbara" Daune alerte sur la banalisation des actes hostiles envers les Israéliens en Europe
Sur i24NEWS, Bob "Hasbara" Daune dénonce la multiplication des actes hostiles envers les Israéliens en Europe, qu’il relie aux prises de position de certains dirigeants.
Articles recommandés -
Invité sur i24NEWS, l’animateur et influenceur Bob Hasbara Daune a dressé ce jeudi un constat inquiétant de la situation des Juifs et des Israéliens en Europe, dénonçant une série d’incidents qui se multiplient depuis le 7 octobre.
Pour lui, ces actes — du refus de bagagistes belges de traiter les valises d’un vol pour Tel-Aviv, à l’annulation discriminatoire d’une location par un agent immobilier espagnol — sont « liés les uns aux autres » et encouragés par les prises de position de certains dirigeants européens. « On se sent légitime de poser des actes ou de tenir des propos scandaleux quand le plus haut niveau de l’État les valide », a-t-il affirmé, visant notamment la Belgique, l’Espagne, et plus récemment la France.
Bob "Hasbara" Daune a également dénoncé l’invisibilisation des otages israéliens, regrettant que lors de la Super Coupe d’Europe, où deux enfants de Gaza ont été mis en avant, « il n’y ait eu aucune trace des 670 otages encore détenus ». Il juge « affligeant » l’usage du sport à des fins politiques et appelle à « construire des ponts plutôt que de diviser ». Selon lui, le manque de moyens alloués par Israël à la communication internationale (Hasbara) pousse des citoyens ordinaires à devenir les voix les plus audibles. « Nous ne sommes peut-être pas la seule génération de Juifs à être détestée, mais nous sommes l’une des rares à pouvoir parler, protégée par Israël. Nous devons refuser que la peur soit l’avenir de nos enfants. »