Bob "Hasbara" Daune alerte sur la banalisation des actes hostiles envers les Israéliens en Europe

Invité sur i24NEWS, l’animateur et influenceur Bob Hasbara Daune a dressé ce jeudi un constat inquiétant de la situation des Juifs et des Israéliens en Europe, dénonçant une série d’incidents qui se multiplient depuis le 7 octobre.

Pour lui, ces actes — du refus de bagagistes belges de traiter les valises d’un vol pour Tel-Aviv, à l’annulation discriminatoire d’une location par un agent immobilier espagnol — sont « liés les uns aux autres » et encouragés par les prises de position de certains dirigeants européens. « On se sent légitime de poser des actes ou de tenir des propos scandaleux quand le plus haut niveau de l’État les valide », a-t-il affirmé, visant notamment la Belgique, l’Espagne, et plus récemment la France.

Bob "Hasbara" Daune a également dénoncé l’invisibilisation des otages israéliens, regrettant que lors de la Super Coupe d’Europe, où deux enfants de Gaza ont été mis en avant, « il n’y ait eu aucune trace des 670 otages encore détenus ». Il juge « affligeant » l’usage du sport à des fins politiques et appelle à « construire des ponts plutôt que de diviser ». Selon lui, le manque de moyens alloués par Israël à la communication internationale (Hasbara) pousse des citoyens ordinaires à devenir les voix les plus audibles. « Nous ne sommes peut-être pas la seule génération de Juifs à être détestée, mais nous sommes l’une des rares à pouvoir parler, protégée par Israël. Nous devons refuser que la peur soit l’avenir de nos enfants. »