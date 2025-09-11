Boycott d’un chef d’orchestre israélien en Belgique : "Une décision irresponsable et antisémite" dénonce Michaël Freilich

Articles recommandés -

Invité du Prime sur i24NEWS, Michaël Freilich, membre du Parlement fédéral belge, a vivement réagi à l’annulation de la participation de l’Orchestre philharmonique de Munich au festival de Gand en raison de la nationalité israélienne de son chef d’orchestre.

Freilich a relayé la réaction du Premier ministre belge, qui a qualifié cette décision d’« imprudente et irresponsable », dénonçant une atteinte à la liberté artistique et un acte qui « ternit la réputation de la Flandre et de la Belgique tout entière ».

Le député a expliqué que ce boycott ne visait pas Israël ou une institution nationale, mais une personne uniquement parce qu’elle est israélienne. « Quelqu’un est puni non pas pour ce qu’il représente, mais pour ce qu’il est, » a-t-il dénoncé. Dans son communiqué, le festival a justifié sa décision en expliquant ne pas savoir si le chef d’orchestre s’était exprimé contre ce qu’il appelle « le génocide à Gaza ». Une position jugée « inédite et scandaleuse » par Freilich, qui souligne qu’aucun boycott similaire n’a jamais visé des artistes russes, chinois, iraniens ou turcs malgré les conflits impliquant leurs pays.

Il a rappelé que la communauté juive belge, « petite et fragile », a porté plainte contre cette décision et que le ministre-président flamand a également réagi. En Allemagne, a-t-il ajouté, les autorités ont qualifié cet acte d’« antisémitisme » et non d’antisionisme.

Freilich appelle à une mobilisation pour empêcher que de telles discriminations se reproduisent et pour défendre la liberté culturelle et artistique en Belgique.