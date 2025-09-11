Boycott d’un chef d’orchestre israélien en Belgique : "Une décision irresponsable et antisémite" dénonce Michaël Freilich

Il appelle à défendre la liberté artistique et à protéger la communauté juive belge.

i24NEWS
i24NEWS
3 min
3 min
Michaël Freilich, membre du Parlement fédéral belge
Michaël Freilich, membre du Parlement fédéral belgeScreenshot/ i24NEWS

Articles recommandés -

Invité du Prime sur i24NEWS, Michaël Freilich, membre du Parlement fédéral belge, a vivement réagi à l’annulation de la participation de l’Orchestre philharmonique de Munich au festival de Gand en raison de la nationalité israélienne de son chef d’orchestre.

Video poster
Un festival belge refuse un chef d'orchestre israélien

Freilich a relayé la réaction du Premier ministre belge, qui a qualifié cette décision d’« imprudente et irresponsable », dénonçant une atteinte à la liberté artistique et un acte qui « ternit la réputation de la Flandre et de la Belgique tout entière ».

Le député a expliqué que ce boycott ne visait pas Israël ou une institution nationale, mais une personne uniquement parce qu’elle est israélienne. « Quelqu’un est puni non pas pour ce qu’il représente, mais pour ce qu’il est, » a-t-il dénoncé. Dans son communiqué, le festival a justifié sa décision en expliquant ne pas savoir si le chef d’orchestre s’était exprimé contre ce qu’il appelle « le génocide à Gaza ». Une position jugée « inédite et scandaleuse » par Freilich, qui souligne qu’aucun boycott similaire n’a jamais visé des artistes russes, chinois, iraniens ou turcs malgré les conflits impliquant leurs pays.

Il a rappelé que la communauté juive belge, « petite et fragile », a porté plainte contre cette décision et que le ministre-président flamand a également réagi. En Allemagne, a-t-il ajouté, les autorités ont qualifié cet acte d’« antisémitisme » et non d’antisionisme.

Freilich appelle à une mobilisation pour empêcher que de telles discriminations se reproduisent et pour défendre la liberté culturelle et artistique en Belgique.

Cet article a reçu 0 commentaires

Commentaires