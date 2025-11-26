Bruno Sire dénonce une "dérive antisémite inqualifiable" dans l’université française

Bruno Sire, professeur d’université à Toulouse, n’a pas mâché ses mots sur le plateau de Ça se débat !. Réagissant à la publication d’un texte accusant vingt personnalités françaises d’être des « génocidaires », il a fustigé « un scandale absolu » et « une déformation grave du sens des mots ».

Pour l’universitaire, assimiler des artistes et intellectuels — tels que Charlotte Gainsbourg, Pascal Bruckner ou Alain Minc — à des génocidaires relève d’« une dérive inqualifiable ». Il rappelle qu’aucun de ces noms n’a « le moindre rapport avec un génocide », et que l’emploi de ce terme, au-delà d’être juridiquement absurde, contribue à créer un climat de haine.

Bruno Sire dénonce également la responsabilité de certains universitaires ayant signé cette liste, accusant une partie de l’extrême gauche de renouer avec un vieux fond antisémite : « Ce courant existe depuis longtemps à gauche, depuis l’affaire Dreyfus jusqu’à l’entre-deux-guerres. On en voit aujourd’hui la résurgence. »

Il note une montée d’un climat hostile envers les étudiants juifs dans plusieurs campus, alimenté selon lui par des positions pro-palestiniennes radicales qui, « sans le dire ouvertement, glissent vers un antisémitisme décomplexé ».

Le professeur salue enfin la réaction du ministère de l’Enseignement supérieur et de certains présidents d’université, qui ont condamné ce texte. Pour Bruno Sire, cette affaire constitue « un avertissement » : la banalisation des accusations extrêmes et la stigmatisation publique doivent cesser avant de franchir un seuil « dangereux pour la démocratie ».