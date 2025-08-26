Carlo Cauti : "Dans les manifestations contre Lula, on voit toujours un drapeau israélien"

Articles recommandés -

Invité du Prime sur i24NEWS, le journaliste Carlo Cauti a dressé un constat sévère de l’escalade diplomatique entre Israël et le Brésil. Selon lui, cette crise était « prévisible » car le président Luiz Inácio Lula da Silva, durant son troisième mandat, a engagé une politique idéologique « non seulement contre Israël, mais aussi contre l’Occident, les États-Unis et l’Europe ».

Cauti rappelle que Lula a accusé Israël de « génocide » à Gaza et comparé l’armée israélienne aux nazis, des propos « inacceptables » pour les relations internationales, qui ont mis dans l’embarras la communauté juive brésilienne, y compris à gauche. Ces sorties répétées ont entraîné une détérioration sans précédent des liens entre les deux pays.

Le journaliste souligne toutefois que l’antisémitisme au Brésil n’a pas la même origine qu’en Europe : « Ici, nous n’avons pas de problème avec la communauté musulmane, mais avec l’idéologie de l’extrême-gauche, devenue à la fois anti-israélienne et antisémite. » Il décrit des manifestations inédites à São Paulo et Rio, arborant drapeaux palestiniens et slogans pro-Hamas, un phénomène inédit dans le pays. Malgré ce climat, Cauti estime que la population brésilienne demeure largement favorable à Israël : « Dans les manifestations contre Lula, on voit toujours un drapeau israélien. » Pour lui, le peuple reconnaît Israël comme une démocratie et un partenaire stratégique, alors que le président se retrouve « de plus en plus isolé » dans une opinion publique hostile à ses positions extrémistes.