Carlo Cauti : "Dans les manifestations contre Lula, on voit toujours un drapeau israélien"
Si la communauté juive brésilienne exprime son inquiétude, une large partie de la population continue de considérer Israël comme une démocratie et un partenaire essentiel
Invité du Prime sur i24NEWS, le journaliste Carlo Cauti a dressé un constat sévère de l’escalade diplomatique entre Israël et le Brésil. Selon lui, cette crise était « prévisible » car le président Luiz Inácio Lula da Silva, durant son troisième mandat, a engagé une politique idéologique « non seulement contre Israël, mais aussi contre l’Occident, les États-Unis et l’Europe ».
Cauti rappelle que Lula a accusé Israël de « génocide » à Gaza et comparé l’armée israélienne aux nazis, des propos « inacceptables » pour les relations internationales, qui ont mis dans l’embarras la communauté juive brésilienne, y compris à gauche. Ces sorties répétées ont entraîné une détérioration sans précédent des liens entre les deux pays.
Le journaliste souligne toutefois que l’antisémitisme au Brésil n’a pas la même origine qu’en Europe : « Ici, nous n’avons pas de problème avec la communauté musulmane, mais avec l’idéologie de l’extrême-gauche, devenue à la fois anti-israélienne et antisémite. » Il décrit des manifestations inédites à São Paulo et Rio, arborant drapeaux palestiniens et slogans pro-Hamas, un phénomène inédit dans le pays. Malgré ce climat, Cauti estime que la population brésilienne demeure largement favorable à Israël : « Dans les manifestations contre Lula, on voit toujours un drapeau israélien. » Pour lui, le peuple reconnaît Israël comme une démocratie et un partenaire stratégique, alors que le président se retrouve « de plus en plus isolé » dans une opinion publique hostile à ses positions extrémistes.