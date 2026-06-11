Carlos Godoy : "Israël est un refuge pour les LGBTQ+ du Moyen-Orient"

À quelques heures de la Gay Pride de Tel-Aviv, qui se tiendra ce vendredi 12 juin, Carlos A. Godoy, président du comité LGBTQ+ de la communauté juive organisée du Québec, a partagé sur i24NEWS son expérience à la tête d'une délégation de douze Québécois venus découvrir Israël.

Invités par le ministère israélien des Affaires étrangères, ces visiteurs participent à un voyage d'échanges culturels centré sur la rencontre avec la communauté LGBTQ+ israélienne. Pour la plupart, il s'agit d'une première visite dans l'État hébreu.

Arrivés quelques jours avant la marche, les membres de la délégation ont parcouru Jérusalem, Sdérot et Tel-Aviv. Leur séjour a également été marqué par une expérience inattendue : les alertes de sécurité qui les ont contraints à rejoindre des abris. Une réalité qui leur a permis, selon Carlos Godoy, de mieux comprendre le quotidien des Israéliens.

À la veille de cet événement emblématique, le responsable québécois a rappelé l'importance particulière de cette édition 2026. Il s'agit de la première Gay Pride organisée à Tel-Aviv depuis les attaques du 7 octobre 2023 et les années de guerre qui ont suivi.

Carlos Godoy a également évoqué les tensions qui traversent aujourd'hui certaines communautés LGBTQ+ à travers le monde. Il regrette notamment l'exclusion de groupes juifs LGBTQ+ lors de certaines Marches des Fiertés et dénonce ce qu'il qualifie « d'erreur intellectuelle ».

Pour lui, Israël demeure une exception dans la région. « Israël est un refuge pour les LGBTQ+ du Moyen-Orient », affirme-t-il, rappelant que de nombreuses personnes issues de pays voisins cherchent à y trouver protection et liberté.

Malgré les divisions et les polémiques, Carlos Godoy préfère retenir un message d'espoir. À ses yeux, la découverte de l'autre reste le meilleur moyen de combattre les préjugés. Un message qui résonnera particulièrement ce vendredi dans les rues de Tel-Aviv, où des milliers de participants sont attendus pour célébrer la diversité, la liberté et la résilience.