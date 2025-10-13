Caroline Yadan : "Aujourd’hui, c’est enfin le jour d’après"

À Tel-Aviv, la députée des Français de l’étranger Caroline Yadan n’a pas caché son émotion après la libération des vingt otages vivants israéliens détenus par le Hamas. “Nous vivons un jour historique”, confie-t-elle. “Les clivages n’existent plus, les critiques se sont tues. C’est un peuple entier qui respire enfin.” Après deux années d’attente et de douleur, la parlementaire parle d’un “rêve devenu réalité” et d’un “jour d’après” symbolique, celui que les Israéliens espéraient depuis le 7 octobre 2023.

Sur le plan politique, Caroline Yadan assume sa distance avec la majorité présidentielle française. “Je n’étais pas d’accord avec la décision d’Emmanuel Macron de reconnaître un État palestinien alors que les conditions n’étaient pas réunies”, affirme-t-elle, saluant au contraire “la pertinence du plan Trump”, qu’elle juge porteur de garanties concrètes pour la sécurité d’Israël. “Le défi de demain, c’est avant tout la démilitarisation du Hamas et l’éradication de la haine.”

Tout en appelant à “une coalition mondiale” pour stabiliser durablement la région, la députée souligne que la priorité reste la paix et la sécurité. “Deux choses rassemblent aujourd’hui les Israéliens et leurs amis : la libération des otages, et la promesse du ‘plus jamais 7 octobre’.” Dans un souffle, elle conclut : “Nous avons beaucoup pleuré. Ce soir, nous pouvons enfin sourire.”