Caroline Yadan dénonce une reconnaissance "dangereuse" de l’État palestinien

La députée des Français de l'étranger Caroline Yadan a vivement réagi à la reconnaissance sans conditions de l’État palestinien par le Canada, le Royaume-Uni et l’Australie, estimant que cette décision marque un dangereux tournant diplomatique et sécuritaire.

Elle rappelle que, dans le passé, la reconnaissance d’un État palestinien était conditionnée à plusieurs engagements stricts : la libération des otages encore détenus à Gaza, la démilitarisation du Hamas, une réforme en profondeur de l’Autorité palestinienne, et la reconnaissance officielle d’Israël par ses voisins arabes.

« Aujourd’hui, ces conditions sont abandonnées et transformées en simples objectifs », a-t-elle regretté.

Pour Caroline Yadan, ce processus est profondément déséquilibré car il se déroule sans l’implication d’Israël, le pays directement concerné. Elle dénonce également le risque d’envoyer un signal de légitimation au Hamas alors même que la guerre se poursuit et que la mémoire des massacres du 7 octobre reste vive. L’élue s’inquiète aussi des répercussions sur le climat en France et en Europe. Selon elle, le drapeau palestinien est devenu, dans de nombreux contextes, un symbole de haine d’Israël et de stigmatisation des Juifs. « On ne peut pas faire abstraction du climat d’antisémitisme qui déferle depuis le 7 octobre », a-t-elle affirmé, évoquant une « fracture supplémentaire » dans la société française. Elle dénonce l’émergence d’un « antisémitisme cool », légitimé par certains discours progressistes, qui menace les valeurs républicaines et le principe de non-discrimination. Caroline Yadan conclut en mettant en garde : « Ignorer cette réalité, c’est déstabiliser la République et encourager les actes antisémites ».