Ces médecins français qui choisissent Israël malgré la guerre

Dans les couloirs de l’hôpital Beilinson Hospital, au cœur d’Israël, le docteur Nakash enchaîne les gestes techniques au bloc opératoire. Arrivé de France il y a à peine deux ans, ce cardiologue fait partie d’une vague discrète mais croissante de médecins français ayant choisi de faire leur alyah malgré la guerre et les tensions sécuritaires qui secouent le pays depuis le 7 octobre.

Pour beaucoup d’entre eux, la décision n’est pas née de la peur, mais d’un sentiment plus profond.

« Le 7 octobre n’a pas changé mes plans. Au contraire, cela a renforcé mon idée de venir ici », confie le médecin, né à Paris et formé dans les hôpitaux français.

Comme lui, le docteur Bitton préparait déjà son départ avant les massacres du Hamas. Mais la montée de l’antisémitisme en France a accéléré la réflexion familiale.

« On a vu une ambiance pesante, un sentiment de ne plus vraiment appartenir », raconte-t-elle.

Depuis plusieurs décennies, Patricia Zimmermann accompagne les médecins français souhaitant s’installer en Israël. Selon elle, le 7 octobre a profondément modifié les motivations de nombreux candidats au départ.

« Ils ne parlent plus seulement de quitter la France. Ils parlent de venir en Israël », explique-t-elle.

Après la reconnaissance de leurs diplômes par le ministère israélien de la Santé, ces praticiens rejoignent rapidement les hôpitaux et cliniques du pays, confrontés à une pénurie chronique de médecins, notamment dans le nord et le sud.

L’intégration reste pourtant un défi quotidien : apprendre l’hébreu médical, comprendre les circuits de soins israéliens ou encore trouver sa place dans une société marquée par le service militaire et les crises sécuritaires permanentes.

Mais beaucoup décrivent aussi une solidarité rare.

Lors des attaques iraniennes et des tirs de missiles, plusieurs médecins racontent avoir découvert un système hospitalier capable de se réorganiser instantanément.

« Ici, malgré les missiles, on se sent chez nous et en sécurité », résume l’un d’eux.

Israël espère désormais attirer des centaines de nouveaux médecins francophones dans les prochaines années pour renforcer un système de santé mis à rude épreuve par la guerre.