Cessez-le-feu avec l’Iran : Israël face à un basculement stratégique majeur (analyse)

Dans son analyse, Philippe Velilla, analyste politique, met en lumière un basculement profond de la séquence politique et stratégique israélienne, au lendemain de l’annonce du cessez-le-feu avec l’Iran. Derrière l’unité nationale observée durant la guerre, les lignes de fracture réapparaissent brutalement, tant au sein de l’opposition que de la coalition. La critique est désormais ouverte : le gouvernement de Benjamin Netanyahou aurait été marginalisé dans la décision américaine, révélant une perte d’influence inquiétante.

Velilla souligne un décalage majeur entre les objectifs affichés par Israël au début du conflit et les résultats obtenus. La destruction du programme nucléaire iranien, l’anéantissement de ses capacités balistiques et un changement de régime à Téhéran constituaient des ambitions centrales. Or, constate-t-il, aucune de ces finalités n’a été pleinement atteinte : l’Iran conserverait des stocks significatifs d’uranium enrichi, et des incertitudes persistent quant à la réelle neutralisation de ses capacités militaires.

Mais au-delà du bilan opérationnel, c’est surtout la relation avec Washington qui inquiète. Selon Philippe Velilla, un tournant est en cours : les États-Unis prennent désormais leurs décisions « en tenant guère compte de l’avis d’Israël », rompant avec une logique historique de partenariat stratégique. Cette évolution traduirait une forme de « vassalisation » de l’État hébreu, désormais relégué à un rôle secondaire dans la hiérarchie des priorités américaines, au profit notamment de puissances régionales comme l’Arabie saoudite.

Sur le plan intérieur, cette séquence alimente un sentiment diffus de désillusion au sein de la société israélienne, certains ayant le sentiment d’avoir été « dupés » par les développements récents. Pour Philippe Velilla, cette crise de confiance pourrait peser durablement sur le paysage politique israélien, fragilisant la position de Benjamin Netanyahou à l’approche d’échéances électorales potentielles.

En définitive, l’analyste décrit non pas une fin de conflit, mais le début d’une recomposition stratégique majeure, où Israël devra redéfinir ses marges de manœuvre dans un environnement régional et international en mutation rapide.