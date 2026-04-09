Cessez-le-feu avec l’Iran : un répit fragile, analyse Emmanuel Navon

Invité sur i24NEWS ce jeudi, le professeur de géopolitique Emmanuel Navon a livré une lecture nuancée du cessez-le-feu en cours entre Israël, les États-Unis et l’Iran, appelant à ne pas confondre suspension temporaire des hostilités et règlement du conflit. « Un cessez-le-feu n’est pas la fin de la guerre », rappelle-t-il d’emblée, soulignant le caractère limité dans le temps de l’accord, fixé à deux semaines, et conditionné au respect des engagements iraniens.

Dans ce contexte, la possibilité d’une reprise des combats reste réelle. Si tous les objectifs initiaux n’ont pas été atteints, Emmanuel Navon insiste néanmoins sur les gains stratégiques obtenus : l’arsenal militaire iranien et ses relais régionaux ont été « extrêmement amoindris ». Une évolution majeure qui, selon lui, réduit significativement la capacité de Téhéran à menacer directement l’existence d’Israël, sans pour autant éliminer totalement le danger.

Sur le plan diplomatique, l’expert estime que les intérêts israéliens ont été pleinement pris en compte par Washington dans les discussions à venir. Il en veut pour preuve l’exclusion du Liban et du Hezbollah du périmètre du cessez-le-feu. « Israël conserve la main libre pour poursuivre ses opérations contre le Hezbollah », note-t-il, y voyant un signal clair du soutien américain aux priorités sécuritaires de l’État hébreu.

Alors que des négociations doivent s’ouvrir samedi à Islamabad, Emmanuel Navon identifie deux lignes rouges majeures pour l’administration de Donald Trump : la question de l’uranium hautement enrichi détenu par l’Iran, dont Washington pourrait exiger le transfert, et la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz. Sur ces deux points, estime-t-il, aucun compromis ne sera possible.

Entre avancées militaires, incertitudes diplomatiques et équilibres précaires, l’expert conclut que la séquence actuelle relève davantage d’une pause tactique que d’un véritable tournant stratégique.