"Chaque jour sans nouvelles est une torture" : le cri d’alarme d’Ilay David, frère d’Evyatar, otage du Hamas

Invité sur i24NEWS, Ilay David, frère d’Evyatar, otage israélien détenu à Gaza, a livré un témoignage bouleversant. Trois semaines après la diffusion d’une vidéo du Hamas montrant son frère dans un état préoccupant, la famille est toujours sans nouvelles. « Je me sens très mal. Je suis très inquiet pour Evyatar. Nous n’avons pas la moindre idée de ce qu’il est advenu de lui. Est-il encore en vie ? », confie-t-il, rappelant que les médecins avaient averti que sa survie dépendait de soins urgents.

La détresse est d’autant plus grande que les proches cherchent désespérément des réponses auprès des autorités israéliennes, européennes, américaines et onusiennes, sans succès. « Personne n’est capable de dire si les otages sont encore en vie. Toutes les informations sont très vagues », déplore-t-il.

Concernant les discussions en cours, Ilay David se dit prêt à accepter un accord partiel si cela permet de sauver des vies, mais insiste : « J’espère qu’il y aura un accord sur tous les otages. Même s’il y a un accord partiel, il faut en fin de compte la libération de tous. »

Enfin, il lance un appel à la France : « Le président Macron, son gouvernement, son parlement devraient savoir que ce dont nous avons absolument besoin, c’est une pression exercée sur le Hamas et que l’aide humanitaire parvienne aux otages. » Ilay supplie que son frère, affamé et malade, puisse au moins recevoir médicaments et nourriture.