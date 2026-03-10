Charles Chartouni : "la guerre contre le Hezbollah s’inscrit dans le démantèlement de la stratégie régionale de l’Iran"

Pour l’intellectuel et analyste politique libanais Charles Chartouni, la guerre actuelle entre Israël et le Hezbollah ne peut être comprise qu’à l’échelle d’une stratégie régionale plus large. Lors d’une intervention télévisée, il a expliqué que le conflit s’inscrit dans la continuité des événements déclenchés après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

Selon lui, l’offensive menée par Israël vise à démanteler la stratégie d’encerclement mise en place depuis des années par l’Iran à travers ses alliés régionaux. « Nous assistons aujourd’hui à la poursuite du démantèlement d’une politique d’encerclement qui a été soigneusement conçue par le régime iranien et ses relais », a-t-il expliqué. Cette stratégie, selon Chartouni, s’étend à plusieurs fronts au Moyen-Orient, notamment au Liban, dans les territoires palestiniens, en Irak et au Yémen.

Interrogé sur le rôle du gouvernement libanais face au Hezbollah, l’analyste estime que le principal problème réside dans l’absence de volonté politique. Il accuse les autorités de Beyrouth d’avoir perdu un temps précieux depuis les accords conclus il y a plus de quinze mois, permettant selon lui au mouvement chiite de se réorganiser et de renforcer ses capacités militaires.

Charles Chartouni critique également le rôle de l’armée libanaise, qu’il accuse d’avoir trompé la communauté internationale sur l’état réel du démantèlement des infrastructures militaires du Hezbollah dans le sud du Liban, notamment au sud du fleuve Litani. Les récents combats démontreraient, selon lui, que ces engagements n’ont pas été respectés.

Concernant l’avenir du Liban, l’analyste estime que l’affaiblissement ou une éventuelle chute du régime iranien pourrait avoir des conséquences positives pour la région. Il avertit toutefois que cela ne suffirait pas à éliminer le radicalisme du Hezbollah.

Selon lui, le mouvement terroriste s’appuie sur une idéologie de domination qui s’est enracinée au sein d’une partie de la communauté chiite au fil des décennies. Il appelle ainsi à un processus de « désidéologisation », comparable selon lui à la dénazification de l’Allemagne après la Seconde Guerre mondiale.

Mais pour y parvenir, Chartouni estime qu’un profond changement politique serait nécessaire au Liban, jugeant le gouvernement actuel trop fragmenté pour mener une telle transformation.