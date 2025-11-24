Christophe de Voogd : "L’expression 'otages morts' cache une réalité que l’on refuse de regarder en face"

Invité sur i24NEWS, l’historien Christophe de Voogd a livré une analyse de l’usage politique du langage autour des otages israéliens toujours détenus ou retrouvés à Gaza. Spécialiste de rhétorique, il s’inquiète de voir s’imposer dans le débat public une formule en apparence neutre — « otages morts » — qui, selon lui, « cache une réalité que l’on refuse trop souvent de regarder en face ».

Depuis le 7 octobre, observe-t-il, cette expression euphémistique a progressivement remplacé des mots plus justes comme « otages tués », introduisant une forme d’ambiguïté morale. Il dénonce notamment la récupération du terme par certains milieux islamo-gauchistes, qui attribuent directement à Israël la mort de ses propres citoyens retenus par le Hamas. « Les réactions à mon article le prouvent : immédiatement, revient l’accusation c’est la faute à Tsahal », explique-t-il.

Pour Christophe de Voogd, le glissement sémantique n’est pas anodin : il nourrit un narratif déjà en expansion, qui inverse les responsabilités. « La question première, rappelle-t-il, est : que faisaient-ils là ? Ils n’auraient jamais été tués s’ils n’avaient pas été enlevés. » Il cite en exemple un passage de Haaretz imputant à Israël la mort d’otages exécutés par leurs ravisseurs à l’approche de l’armée, un amalgame qu’il qualifie de « sidérant ».

L’historien regrette également que, six semaines après le cessez-le-feu, la présence de trois otages encore à Gaza ait été « minorée » dans le débat public, alors même que le retour des corps demeure un impératif national.

Enfin, interrogé sur l’usage des mots « génocide » et « apartheid », Christophe de Voogd rappelle qu’il s’agit avant tout de « mots-totems destinés à créer de la passion, et non à décrire la réalité ».