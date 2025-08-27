Claude Moniquet alerte sur la radicalisation des mineurs : "Hyperviolence, jeunesse et antisémitisme"

Articles recommandés -

Invité sur i24NEWS, l’expert en sécurité et ancien officier du renseignement Claude Moniquet a dressé un constat alarmant sur la radicalisation croissante des mineurs en France et en Occident. Selon lui, le phénomène, déjà préoccupant, s’accélère avec l’explosion de l’antisémitisme et la récupération de la cause palestinienne par l’islam radical.

En France, près de 1 000 mineurs figurent parmi les fichés S, mais le danger se mesure surtout dans le fichier des signalements pour radicalisation à finalité terroriste, qui recense entre 15 000 et 20 000 suspects. Parmi eux, environ 5 000 sont considérés comme particulièrement dangereux, dont plusieurs centaines de mineurs. « Par définition, un adolescent est manipulable et sans limite », avertit Claude Moniquet.

Il rappelle qu’un procès doit prochainement s’ouvrir à Paris contre de jeunes adolescents qui projetaient, de façon irréaliste mais sérieuse à leurs yeux, d’attaquer l’ambassade d’Israël à Bruxelles avec un camion piégé. « Leur obsession pour des symboles comme la tour Eiffel relève du fantasme, mais leurs plans contre des synagogues sont autrement plus inquiétants. Les lieux de culte restent le ventre mou des sociétés occidentales », souligne-t-il. Face à ce danger, le Parquet national antiterroriste a créé une section spéciale pour mineurs, mesure qualifiée d’« hallucinante mais indispensable ». Moniquet insiste enfin sur les nouveaux codes de cette jeunesse radicalisée, qui se regroupe dans des salons de jeux en ligne et autour de vidéos violentes. Et de conclure : « Leur mentalité se résume en trois mots : hyperviolence, grande jeunesse et antisémitisme. »