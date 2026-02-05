Claude Moniquet : "La menace de Daesh n’a jamais disparu"

Invité ce jeudi sur i24NEWS, l’expert en sécurité et terrorisme Claude Moniquet a affirmé que contrairement à une perception largement répandue en Occident, la chute territoriale de l’« État islamique » n’a pas signifié la fin de la menace jihadiste.

Selon lui, la disparition du califat entre 2017 et 2019, avec la chute de Raqqa et de Mossoul, a créé une « illusion d’optique ». « On s’est dit que c’était terminé, mais on a oublié la stratégie centrale de Daesh », explique-t-il. Cette stratégie reposait sur la multiplication de wilayas — des provinces jihadistes — réparties du Moyen-Orient à l’Asie du Sud-Est, en passant par l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique de l’Est et l’Afghanistan, garantissant à l’organisation une capacité de survie durable.

La pandémie de Covid-19 a temporairement rendu cette menace moins visible, en raison des restrictions de déplacement et de la raréfaction des cibles potentielles. Mais depuis la fin de cette période, la menace est redevenue tangible, soit par des attaques directes, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, soit par l’inspiration d’attentats isolés en Occident, comme récemment en Australie.

Claude Moniquet insiste également sur la situation préoccupante en Syrie et en Irak. Avant l’affaiblissement de l’autonomie kurde, entre 4 000 et 10 000 combattants de Daesh restaient en liberté. Des milliers d’autres étaient détenus dans des camps kurdes, dont certains ont connu des évasions aux chiffres incertains, possiblement impliquant des cadres de haut niveau. Cette dynamique pourrait redonner une capacité opérationnelle accrue à l’insurrection jihadiste.

S’agissant de l’Europe, Moniquet se veut prudent mais clair : le risque de projections d’attentats existe, même s’il n’est pas immédiat. Il souligne toutefois l’efficacité des services de renseignement européens, qui ont déjoué de nombreux projets d’attaques ces dernières années, notamment liés à la branche la plus active de Daesh en Occident.

Conclusion de l’expert : la menace jihadiste persiste, évolue, et exige une vigilance constante.