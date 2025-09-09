Comment Israël a planifié la frappe contre le Hamas au Qatar, selon Raphaël Jerusalmy

Articles recommandés -

Sur i24NEWS, l’ancien officier du renseignement Raphaël Jerusalmy a livré des détails sur la spectaculaire frappe israélienne qui a visé la direction du Hamas au cœur de Doha, au Qatar. Selon lui, cette opération est le fruit d’années de renseignement et de préparation minutieuse.

« Les dirigeants du Hamas sont surveillés depuis longtemps, grâce à des technologies de pointe, mais aussi grâce à des complicités locales en Turquie et au Qatar », explique Jerusalmy. Le moment choisi était stratégique : tous les responsables de l’organisation, habituellement dispersés, étaient exceptionnellement réunis dans le quartier chic de Katara pour une réunion cruciale. « L’immeuble visé était presque un palais », précise-t-il.

Cette frappe a également nécessité une coordination internationale discrète. Si Israël revendique une opération indépendante, Jerusalmy souligne que « les Américains étaient forcément au courant ». Il affirme que Donald Trump a donné son feu vert, malgré les importants intérêts militaires et économiques américains au Qatar. Des avions britanniques et américains auraient d’ailleurs été repérés dans le ciel au moment de l’attaque, signe d’une coopération indirecte. Pour minimiser les pertes civiles, l’armée israélienne a choisi un lieu isolé et utilisé une technologie ultra-précise. « Ces frappes chirurgicales sont désormais possibles grâce à des drones et des projectiles d’une exactitude au centimètre », explique Jerusalmy, soulignant que l’objectif était de cibler uniquement les dirigeants du Hamas. Au-delà de la prouesse militaire, cette opération envoie un message clair : Israël peut atteindre les responsables du Hamas où qu’ils se trouvent. Une démonstration de force qui pourrait bouleverser l’équilibre des négociations en cours pour la libération des otages, tout en marquant un tournant dans la guerre contre l’organisation terroriste.