Daniel Haïk : "Peut-être avons-nous raté une occasion face au régime iranien"
Israël a peut-être manqué une occasion d’affaiblir le régime iranien lors des récents troubles internes, alors que la menace demeure existentielle pour l’État hébreu.
Invité de la Grande Édition sur i24NEWS, l’analyste politique Daniel Haïk s’est interrogé sur la dépendance d’Israël vis-à-vis des décisions de Donald Trump concernant l’Iran, qualifié de menace existentielle pour l’État hébreu.
Selon lui, Benjamin Netanyahou a déjà démontré par le passé sa capacité d’initiative. En juin dernier, rappelle-t-il, c’est Israël qui avait pris l’initiative d’attaquer l’Iran, les États-Unis s’étant ensuite alignés, notamment lors de frappes visant des installations stratégiques comme Fordo. Cette dynamique pourrait, selon Haïk, inspirer une nouvelle posture plus autonome face à Washington.
L’analyste évoque également le soulèvement iranien du début janvier, lorsque des centaines de milliers d’opposants étaient descendus dans les rues après des déclarations américaines laissant espérer un soutien. « L’aide n’est pas venue », souligne-t-il, évoquant une profonde frustration parmi les opposants au régime.
Pour Daniel Haïk, une « occasion » aurait alors pu être saisie pour affaiblir, voire faire chuter le régime iranien. « Peut-être avons-nous raté le coche », estime-t-il, tout en laissant ouverte la possibilité d’une nouvelle opportunité issue des discussions en cours à Washington.
Il rappelle que l’Iran demeure, selon lui, le seul pays à revendiquer ouvertement la destruction d’Israël. Neutraliser le « centre » iranien, après l’affaiblissement de ses proxys dans la région, pourrait, à ses yeux, transformer l’équation sécuritaire au Proche-Orient.
Enfin, Haïk n’exclut pas l’hypothèse d’un équilibre stratégique : un accord sur l’Iran pourrait avoir des répercussions directes sur Gaza et le Hezbollah. « Lorsque le problème iranien sera résolu, le problème de Gaza aura baissé d’intensité », conclut-il.