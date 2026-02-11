Daniel Haïk : "Peut-être avons-nous raté une occasion face au régime iranien"

Invité de la Grande Édition sur i24NEWS, l’analyste politique Daniel Haïk s’est interrogé sur la dépendance d’Israël vis-à-vis des décisions de Donald Trump concernant l’Iran, qualifié de menace existentielle pour l’État hébreu.

Selon lui, Benjamin Netanyahou a déjà démontré par le passé sa capacité d’initiative. En juin dernier, rappelle-t-il, c’est Israël qui avait pris l’initiative d’attaquer l’Iran, les États-Unis s’étant ensuite alignés, notamment lors de frappes visant des installations stratégiques comme Fordo. Cette dynamique pourrait, selon Haïk, inspirer une nouvelle posture plus autonome face à Washington.

L’analyste évoque également le soulèvement iranien du début janvier, lorsque des centaines de milliers d’opposants étaient descendus dans les rues après des déclarations américaines laissant espérer un soutien. « L’aide n’est pas venue », souligne-t-il, évoquant une profonde frustration parmi les opposants au régime.

Pour Daniel Haïk, une « occasion » aurait alors pu être saisie pour affaiblir, voire faire chuter le régime iranien. « Peut-être avons-nous raté le coche », estime-t-il, tout en laissant ouverte la possibilité d’une nouvelle opportunité issue des discussions en cours à Washington.

Il rappelle que l’Iran demeure, selon lui, le seul pays à revendiquer ouvertement la destruction d’Israël. Neutraliser le « centre » iranien, après l’affaiblissement de ses proxys dans la région, pourrait, à ses yeux, transformer l’équation sécuritaire au Proche-Orient.

Enfin, Haïk n’exclut pas l’hypothèse d’un équilibre stratégique : un accord sur l’Iran pourrait avoir des répercussions directes sur Gaza et le Hezbollah. « Lorsque le problème iranien sera résolu, le problème de Gaza aura baissé d’intensité », conclut-il.