Daniel Shek : "La France peut utiliser son réseau diplomatique pour faire pression sur le Hamas"

Ce mercredi, l’ancien ambassadeur d’Israël en France, Daniel Shek, est revenu sur la rencontre entre Emmanuel Macron et une délégation de familles d’otages israéliens à l’Élysée sur i24NEWS. Il a salué l’écoute et l’engagement du président français, décrivant une réunion « constructive et émotive » au cours de laquelle Macron a assuré que la question des otages resterait au cœur de ses préoccupations.

Selon Daniel Shek, le message des familles était clair : « Lorsqu’on parle de l’avenir de la région, la libération des 48 otages encore détenus doit être la priorité absolue. » Le président, très réceptif, a promis de porter ce message lors de son déplacement à New York pour l’Assemblée générale de l’ONU.

Bien que la France, comme ses partenaires européens, ne négocie pas directement avec le Hamas, Daniel Shek a souligné l’importance du réseau diplomatique français. Grâce à ses liens étroits avec le Qatar, l’Égypte, la Turquie et d’autres acteurs clés, Paris peut jouer un rôle dans la pression exercée sur le Hamas. L’ancien ambassadeur a également salué l’action de la France « souvent loin des caméras », depuis près de 20 mois, pour soutenir les familles et tenter d’obtenir des libérations. Toutefois, il a reconnu que ces efforts ne suffisent pas encore à faire revenir tous les otages. Daniel Shek a conclu en affirmant que Macron, fort de ses relations privilégiées avec Doha, comprenait l’urgence de la situation et restait déterminé à mobiliser la communauté internationale pour parvenir à un accord qui ramènerait les otages chez eux.