Dans le cockpit des raids sur l’Iran : l’analyse de l’ancien pilote israélien Israel Relik Shafir

Les frappes israéliennes en Iran représentent une opération aérienne d’une complexité exceptionnelle. Invité à analyser ces missions, Israel Relik Shafir, ancien pilote de combat de l’armée de l’air israélienne, a décrit les défis techniques et humains auxquels sont confrontés les pilotes engagés dans ces raids à longue distance.

Selon lui, la distance entre Israël et l’Iran représente un défi majeur. « La distance est d’environ 1.600 kilomètres », explique-t-il, précisant que les avions israéliens passent par la Syrie, ce qui permet un trajet plus direct vers leurs objectifs. Les appareils doivent également effectuer des ravitaillements en vol, notamment après la phase de montée, particulièrement gourmande en carburant.

Mais pour Relik Shafir, le défi principal n’est pas uniquement technique. « Le plus difficile, c’est le temps », souligne-t-il. Les pilotes peuvent rester cinq à six heures dans leur cockpit, une situation physiquement éprouvante. Il évoque même le confort relatif des différents appareils : dans le F-16, le siège incliné à 30 degrés offre une position plus confortable que dans le F-15, où le pilote reste assis à angle droit pendant toute la mission.

Au-dessus de l’Iran, les opérations reposent sur une coordination extrêmement sophistiquée entre plusieurs types d’avions. Les F-15 assurent d’abord la supériorité aérienne pour neutraliser toute menace ennemie. Quelques minutes plus tard, les F-35 entrent en action : grâce à leurs capteurs avancés, ils peuvent détecter des cibles à plus de 100 kilomètres de distance, notamment les lanceurs de missiles.

Les informations collectées sont ensuite transmises aux F-16 et aux F-15 qui peuvent frapper ces cibles avec des missiles de croisière, des bombes guidées par laser ou par GPS. « Les avions dialoguent entre eux dans un véritable réseau de combat », explique l’ancien pilote.

Relik Shafir compare ce système à une coopération numérique avancée, où chaque appareil partage en temps réel les données nécessaires à la mission. Ce niveau de coordination exige un entraînement intensif, une technologie de pointe et une parfaite synchronisation des équipages.

Selon lui, ces opérations s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à frapper les infrastructures militaires iraniennes, notamment les installations liées aux missiles et aux capacités stratégiques du régime.