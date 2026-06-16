David Allouch : "Israël doit gagner en autonomie"

Alors que des voix s’élèvent aux États-Unis pour réduire, voire supprimer l’aide militaire accordée à Israël, David Allouch, spécialiste des États-Unis et analyste financier, estime qu’un tel scénario pourrait finalement servir les intérêts stratégiques de l’État hébreu.

Lors de son intervention, il a défendu une position tranchée : selon lui, l’arrêt de l’aide américaine ne constituerait pas un risque majeur pour Israël. Il rappelle que les 3,8 milliards de dollars versés chaque année représentent à peine 0,5 % du PIB israélien, évalué à environ 720 milliards de dollars. « Économiquement, cette aide est négligeable », affirme-t-il.

Mais son argument principal porte sur la dépendance politique qu’elle engendre. Selon David Allouch, Israël demeure exposé aux pressions de Washington pour un soutien financier relativement limité. Il souligne également que cette coopération repose sur un Memorandum of Understanding (MOU), un accord politique qui ne possède pas la force juridique d’un traité ratifié par le Sénat américain.

L’analyste met aussi en avant une autre réalité souvent méconnue : cette aide profite largement à l’industrie de défense américaine. Les fonds versés à Israël doivent en effet être dépensés aux États-Unis pour l’acquisition d’équipements militaires américains. Ils ne peuvent être investis dans la recherche et le développement de systèmes israéliens.

David Allouch rappelle notamment que ce mécanisme a contribué à l’abandon du projet d’avion de combat israélien Lavi, Washington préférant soutenir financièrement Israël plutôt que voir émerger un concurrent dans l’industrie aéronautique.

Au-delà de l’aspect économique, il se montre surtout préoccupé par l’évolution du paysage politique américain. Selon lui, la montée d’une frange démocrate de plus en plus critique envers Israël pourrait représenter un défi bien plus important pour l’avenir des relations bilatérales que les débats actuels autour de l’aide militaire.

Pour David Allouch, renforcer l’autonomie économique, technologique et militaire d’Israël apparaît désormais comme une nécessité stratégique de long terme.