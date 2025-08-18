David Djaoui : "Pas d’obstacle pour un Franco-Israélien en service dans l’armée israélienne"

Articles recommandés -

Dans une intervention ce lundi soir dans Le Prime, l’avocat international David Djaoui a clarifié la situation juridique des binationaux franco-israéliens souhaitant servir dans l’armée israélienne. Selon lui, il n’existe aucune contradiction légale à cumuler la citoyenneté française et à accomplir un service militaire en Israël. Il rappelle que la convention franco-israélienne de 1959 permet à ces individus d’être reconnus dans leur devoir de servir dans l’un ou l’autre pays, comme cela fut encore observé récemment.

David Djaoui souligne que cette disposition entre alliés s’inscrit dans un cadre légal normal : « un binational peut être tenu de s’acquitter du service militaire dans l’un ou l’autre État », explique-t-il. Il ajoute que les appels à mobiliser la diaspora juive (en particulier en France et aux États-Unis) s’inscrivent dans une volonté de solidarité face à la guerre imposée par le Hamas, et qu’ils sont porteurs de valeurs que la France « devrait aussi défendre ».

L’avocat relativise les attaques politiques locales : qualifier l’enrôlement de Franco-Israéliens comme problématique serait surtout instrumentalisé à des fins de communication. Il estime que le parquet français connaît bien la nature du service militaire israélien, et qu’aucune poursuite ne sera engagée à moins qu’un crime de guerre précis et démontré soit imputé personnellement à un citoyen français. En cas de tels faits, David Djaoui explique que l’État français privilégiera d’abord une approche diplomatique : s’assurer que l’État d’Israël a mené des poursuites avant d'intervenir.