David Lisnard : "Il n’y a pas de fatalité au déclin français"

Invité du Grand Oral de Michaël Darmon sur i24NEWS, David Lisnard a défendu sa vision d’une profonde refondation de la France, à quelques mois de l’accélération de la campagne présidentielle. Le maire de Cannes et président de l’Association des maires de France a dressé le constat d’un pays en perte de vitesse sur les plans économique, éducatif, diplomatique et démographique, tout en affirmant qu’un redressement restait possible.

Face aux bouleversements géopolitiques mondiaux, David Lisnard a insisté sur la nécessité pour la France de défendre clairement ses intérêts et ses principes. Évoquant le Moyen-Orient, il a rappelé son attachement à la sécurité d’Israël, à la dénucléarisation de l’Iran et à la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz. Selon lui, la diplomatie française doit retrouver davantage de cohérence et de lisibilité.

Interrogé sur les relations franco-israéliennes, il a estimé que Paris devait réaffirmer son soutien à la sécurité d’Israël tout en conservant sa liberté de critique sur certaines orientations du gouvernement israélien. Il s’est également opposé à une reconnaissance unilatérale d’un État palestinien sans cadre politique ni garanties de stabilité.

Sur le Liban, David Lisnard a jugé que la priorité devait être le désarmement du Hezbollah, qu’il qualifie d’instrument de l’influence iranienne dans la région. Il a appelé la France à soutenir davantage les autorités libanaises dans la restauration de leur pleine souveraineté.

L’entretien a également été marqué par de vives critiques contre l’antisémitisme, que l’élu considère comme une menace croissante en France. Il a dénoncé la banalisation de certains discours et plaidé pour une réponse judiciaire, politique et culturelle plus ferme.

Enfin, sur le plan intérieur, David Lisnard a présenté ce qu’il appelle une « révolution du bon sens » fondée sur la réduction de la dépense publique, la valorisation du travail, le rétablissement de l’autorité de l’État et la libération de l’économie. Pour le candidat déclaré à l’Élysée, la France dispose encore de tous les atouts pour renouer avec la prospérité, à condition d’engager sans tarder des réformes profondes.