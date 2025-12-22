De Chypre à Gaza, la stratégie régionale de la Turquie décryptée par Sinan Ciddi

Invité sur i24NEWS, le spécialiste de la Turquie Sinan Ciddi a livré lundi une analyse approfondie des tensions croissantes entre Ankara et ses voisins régionaux. Selon lui, la Turquie est désormais perçue comme une menace stratégique par Israël, la Grèce et Chypre, en raison d’une politique étrangère de plus en plus assertive et militarisée.

Sinan Ciddi souligne la dégradation continue des relations entre la Turquie, Athènes et Nicosie, marquée par des violations répétées des accords en Méditerranée orientale et par des incidents aériens impliquant des interceptions. Chypre cristallise particulièrement les inquiétudes, l’île étant utilisée comme une plateforme militaire avancée par Ankara. La Turquie y maintient des bases, des milliers de soldats et, désormais, des drones armés offensifs, une évolution jugée extrêmement préoccupante.

Cette militarisation croissante inquiète également Israël, qui redoute que ces capacités puissent être utilisées comme vecteurs de menace directe contre son territoire. Face à ce contexte, Sinan Ciddi explique que le renforcement du dialogue stratégique entre Israël, la Grèce et Chypre répond à un objectif clair : coordonner la défense, mutualiser les capacités et instaurer une dissuasion crédible vis-à-vis d’Ankara.

L’analyste met enfin en garde contre l’implication turque envisagée dans l’après-guerre à Gaza. Sur i24NEWS, il affirme que les relations entre la Turquie et le Hamas demeurent aussi étroites qu’avant le 7 octobre, Ankara continuant d’apporter un soutien financier et politique à l’organisation. Dans cette perspective, toute présence turque à Gaza risquerait, selon lui, non pas de stabiliser la zone, mais de renforcer le Hamas.