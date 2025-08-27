De l’enfer de Gaza à la musique : l’ex-otage Dafna Elyakim chante l’unité avec Roï Sandler

Articles recommandés -

Elle s’appelle Dafna Elyakim. À seulement 15 ans, elle a été enlevée le 7 octobre 2023 et retenue 51 jours à Gaza, avant d’être libérée lors du premier accord conclu en novembre de la même année. Lui, c’est Roï Sandler, chanteur israélien. Ensemble, ils ont décidé de transformer la douleur en un projet artistique : une chanson commune.

La rencontre entre les deux jeunes artistes s’est faite par hasard, lors d’un podcast. « Nous avons parlé une demi-heure, et le lien s’est créé immédiatement », raconte Sandler. Quand il découvre que Dafna compose et chante, il lui propose sans attendre une collaboration. « Une semaine après, on enregistrait, deux semaines plus tard on filmait le clip », se souvient-il. Le titre choisi, Ben Adam (Un homme), a été écrit il y a trois ans par Sandler, dans une période difficile de sa vie. Mais c’est à Dafna qu’il confie finalement l’incarner : « La musique est thérapeutique, et je suis très heureux de cette collaboration. »

Dafna, émue, confie : « Lorsque je chante, ça m’aide. C’est une façon d’exprimer mes émotions. Quand je suis triste ou heureuse, je chante. » Et d’ajouter un message d’unité : « Plus nous serons unis, plus nous pourrons faire entendre notre voix. »