De l’ordre libéral au rapport de force : Alexandre Del Valle explique le monde de demain

Invité d’i24NEWS pour dresser le bilan géopolitique de l’année 2025, l’essayiste et géopolitologue Alexandre Del Valle a livré une analyse sans concessions de ce qu’il qualifie de « grande bascule » mondiale. Selon lui, 2025 ne marque pas la fin d’un ordre international fondé sur des règles communes, mais l’effondrement d’une illusion entretenue par l’Occident depuis plusieurs décennies.

Pour Del Valle, les normes dites universelles — droits de l’homme, multilatéralisme libéral, droit international — n’ont jamais été réellement partagées à l’échelle du globe. « L’Occident s’est longtemps pris pour le monde », explique-t-il, confondant ses propres valeurs avec l’universel. Ce qui change aujourd’hui, ce n’est pas la nature des rapports de force, mais la fin de l’hypocrisie : les masques tombent, et les États assument désormais ouvertement leurs intérêts stratégiques.

Dans ce nouveau paysage, les puissances parlent sans détour de terres rares, de semi-conducteurs, d’intelligence artificielle ou de contrôle des routes maritimes. Le retour de Donald Trump sur la scène internationale symbolise cette diplomatie transactionnelle, débarrassée des discours moralisateurs. « Les États n’ont que des intérêts », rappelle Del Valle, reprenant une maxime chère à Henry Kissinger.

L’essayiste insiste toutefois sur un point essentiel : ce monde multipolaire n’est pas nécessairement plus dangereux que celui du passé. Les guerres mondiales du XXe siècle ou la guerre froide ont généré des violences bien plus massives. Ce à quoi nous assistons aujourd’hui, selon lui, est le retour des empires — américain, chinois, russe, indien, turc ou iranien — et des sphères d’influence assumées.

Dans cet ordre en recomposition, les puissances moyennes et petites devront choisir leur camp ou en payer le prix. À défaut d’un partage négocié des zones d’influence, prévient Del Valle, le risque d’un affrontement global demeure. Paradoxalement, conclut-il, des dirigeants capables de « faire des deals » pourraient être les garants d’une stabilité fragile mais réelle.