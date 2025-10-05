Découverte exceptionnelle d’une synagogue de 1.500 ans sur les hauteurs du Golan

Une découverte archéologique majeure vient de voir le jour sur les hauteurs du Golan : les vestiges d’une synagogue vieille de 1.500 ans, datant de l’époque byzantine, ont été mis au jour par l’équipe du Dr Michael Osband, de l’Institut d’archéologie Zinman de l’Université de Haïfa.

« Le bâtiment est orienté vers Jérusalem, avec trois ouvertures dans le mur sud et des bancs caractéristiques de l’époque », explique le chercheur, évoquant aussi des décorations artistiques semblables à celles observées dans d’autres synagogues antiques de Galilée. Ces éléments, ajoute-t-il, permettent une identification quasi certaine du site comme un lieu de culte juif.

Longtemps, l’emplacement précis de cette synagogue demeurait un mystère archéologique. Les chercheurs savaient qu’un lieu de prière se trouvait dans ce secteur, mais sans pouvoir le localiser. Le village syrien installé sur le site après la guerre des Six Jours avait réutilisé plusieurs pierres de l’édifice ancien pour construire des habitations, compliquant les fouilles. Ce n’est qu’en examinant des chapiteaux et fragments architecturaux restés sur place, près d’un sentier au cœur d’une réserve naturelle, que l’équipe d’Osband a pu en retracer la position exacte. Cette découverte vient enrichir la carte des trente synagogues recensées dans la région du Golan, témoignant d’une présence juive ininterrompue du Ier au IXe siècle. « C’est une fenêtre ouverte sur la vie d’une communauté qui prospérait ici il y a quinze siècles », confie le Dr Osband, soulignant combien ces vestiges racontent la continuité culturelle et spirituelle du judaïsme dans cette zone stratégique du Nord d’Israël. Une trouvaille rare et précieuse, qui éclaire d’un jour nouveau l’histoire millénaire du Golan.