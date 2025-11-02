Denis Charbit : "L’héritage de Rabin est la paix et la démocratie"

Invité sur i24NEWS à réagir à la commémoration du 30ᵉ anniversaire de l’assassinat d’Yitzhak Rabin, le politologue Denis Charbit, auteur de "Yitzhak Rabin, la paix assassinée ?", souligne la portée politique retrouvée de l’événement. Pour la première fois depuis des années, la manifestation de Tel-Aviv n’a pas seulement rendu hommage à l’homme d’État ou au militaire, mais au chantre des accords d’Oslo et du dialogue israélo-palestinien.

Denis Charbit rappelle que, depuis 2019, les rassemblements avaient perdu leur dimension militante, devenus de simples commémorations consensuelles. Cette année, marquée par un cessez-le-feu fragile et un contexte post-7 octobre douloureux, la foule est revenue porter un message clair : Rabin, c’est l’espoir d’une paix politique, non l’acceptation d’un conflit éternel.

Le chercheur note cependant qu’aujourd’hui, la société israélienne semble davantage dominée par un “narratif du désespoir”, convaincue qu’aucune paix n’est possible avec les Palestiniens. Or, selon lui, cette logique revient à admettre “qu’il y aura toujours un autre 7 octobre”.

Au-delà du processus de paix, Charbit insiste sur l’héritage démocratique et moral de Rabin : le respect des institutions, la responsabilité politique, l’intégrité. “Rabin avait démissionné pour un simple compte bancaire de son épouse. Aujourd’hui, un Premier ministre reste en place malgré le désastre du 7 octobre.”

Pour Charbit, “l’homme a été assassiné, mais son idée ne l’a pas été” — une idée de paix et de démocratie qui reste, trente ans plus tard, le seul horizon d’espoir pour Israël.