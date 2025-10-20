Denis Olivennes ravive la mémoire du lien singulier entre la France et le judaïsme

Sur le plateau du Grand Oral d’i24NEWS, Denis Olivennes a livré une réflexion sur la place du judaïsme dans l’histoire française, à l’occasion de la parution de son ouvrage "Le Dictionnaire amoureux des Juifs de France" (éd. Plon). Avec la rigueur d’un intellectuel et la tendresse d’un humaniste, Denis Olivennes signe un livre à la fois érudit, sensible et éminemment personnel — une promenade “gourmande”, selon ses mots, à travers vingt siècles de vie juive sur le sol français.

“Le 7 octobre a été le déclic”, confie-t-il d’emblée, évoquant le choc suscité par l’attaque du Hamas et la résurgence de l’antisémitisme en France. Ce séisme, explique-t-il, l’a conduit à revisiter “l’incroyable histoire ancienne et magnifique des Juifs avec la France, et de la France avec les Juifs”, une histoire trop souvent méconnue, parfois déformée, mais profondément enracinée dans le récit national.

Olivennes rappelle que la France fut la première nation d’Occident à accorder la citoyenneté pleine et entière aux Juifs, en 1791, avant d’en compter parmi ses ministres, ses industriels, ses écrivains ou ses philosophes les plus illustres : Proust, Bergson, Citroën, Raymond Aron, Barbara, Ferrat… autant de visages du “génie français” nourri de l’apport juif. "Il n’y a pas de pays au monde plus philo-sémite que la France, et depuis aussi longtemps”, souligne-t-il, tout en rappelant les zones d’ombre : les pogroms médiévaux, l’affaire Dreyfus, Vichy. Mais l’essentiel, insiste-t-il, demeure cette “amitié exceptionnelle” entre la République et ses citoyens juifs, forgée dans le creuset de 1791 et toujours vivante malgré les tensions contemporaines. Olivennes distingue d’ailleurs le “franco-judaïsme” — alliance intellectuelle et civique entre judaïsme et République — du repli communautaire moderne : “Être juif, cela relevait autrefois du privé ; aujourd’hui, c’est devenu une revendication d’identité. Ce n’est pas ma culture.” Face au nouvel antisémitisme, qu’il décrit comme “un phénomène minoritaire mais bruyant”, Olivennes défend la France républicaine comme un rempart, “un modèle de tolérance qui protège encore”. Pour lui, le déclin commence quand une nation se détourne de ses juifs : “Sans eux, il n’y a plus de République.” Son "Dictionnaire amoureux" est ainsi bien plus qu’un livre : un acte de gratitude et de vigilance, un vibrant plaidoyer pour la mémoire partagée et pour cette fraternité singulière entre la France et le judaïsme, née dans la douleur, mais toujours porteuse de lumière.