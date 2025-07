Destruction d’une plaque à Nancy : "Les juifs ont peur en France" (Philippe Guillemard)

Articles recommandés -

Philippe Guillemard, élu d’opposition à la mairie de Nancy, a réagi ce lundi soir sur i24NEWS avec indignation à la destruction d’une plaque en hommage à Yitzhak Rabin, inaugurée en 1996. Qualifiant l’acte d’antisémite et violent, il souligne qu’il renforce un sentiment d’insécurité chez les juifs français. « Les juifs ont peur en France et ne sont préservés nulle part », déclare-t-il, évoquant une « flambée d’actes antisémites » depuis le 7 octobre 2023.

M. Guillemard insiste sur la tradition humaniste de Nancy, ville préservée jusqu’alors de tels actes : « On a souvent été préservé d’actes de violence et d’antisémitisme ». Il dénonce des « dérapages verbaux » favorisant des idées « nauséabondes », pointant La France insoumise et un conseiller départemental pour une affiche choquante sur le CRIF rappelant les années 40.

Appelant à une « vigilance extrême » et une « intransigeance totale », il exige des poursuites pénales systématiques : « L’antisémitisme est un délit, une forme de haine qui amène à la violence ». Si les digues se fissurent, prévient-il, la situation se dégradera. Il salue les réactions passées de la mairie, comme en 2019 contre des tags sur Simone Veil, et appelle à l’unité face à cette montée de haine.