Dans un contexte de tensions accrues autour du détroit d’Ormuz, artère stratégique par laquelle transite près de 20 % du pétrole mondial, Anne Baer, présidente des conseillers du commerce extérieur de la France en Israël, met en garde contre les répercussions économiques d’un blocus annoncé par les États-Unis visant les navires liés à l’Iran. Pour la présidente des conseillers du commerce extérieur de la France en Israël, les conséquences, déjà perceptibles, pourraient s’inscrire dans la durée et peser lourdement sur les économies européennes.

Première ligne de fracture : les chaînes d’approvisionnement. Si l’Europe demeure relativement moins dépendante que d’autres puissances, notamment la Chine, des flux énergétiques transitant par ce corridor maritime, elle n’en reste pas moins exposée. « Les coûts de transport, d’assurance et les délais logistiques vont mécaniquement augmenter », souligne-t-elle, évoquant des détours imposés aux cargos, contraints de contourner l’Afrique par le cap de Bonne-Espérance. Une alternative qui rallonge les trajets de plusieurs semaines et renchérit significativement les coûts.

Au-delà de la seule énergie, l’impact s’étend à l’ensemble des matières premières et des filières industrielles. Engrais, produits manufacturés, biens intermédiaires : tous subissent une pression à la hausse. Cette inflation des coûts de production se répercute inévitablement sur les prix à la consommation, alimentant une spirale déjà engagée depuis plusieurs mois. « Nous sommes davantage face à une crise des prix de l’énergie que de l’énergie elle-même », analyse Anne Baer, pointant un effet domino sur les taux d’intérêt, l’immobilier et le financement global de l’économie.

En toile de fond, se dessine un affrontement stratégique plus large entre les États-Unis et la Chine, principal acheteur de pétrole iranien sous sanctions. Dans ce jeu de puissances, le contrôle des routes maritimes devient un levier majeur d’influence.

Face à cette vulnérabilité structurelle, l’experte appelle à accélérer la mise en place d’alternatives. Elle évoque notamment le corridor économique Inde-Europe, projet soutenu par Washington et ses alliés régionaux, destiné à contourner les zones à risque en reliant l’Inde à la Méditerranée via le Moyen-Orient. Une vision de long terme qui, selon elle, pourrait transformer une géographie de crise en « axe de prospérité ».