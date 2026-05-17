Détroit d’Ormuz : Edmund Fitton-Brown met en garde contre un "précédent catastrophique" si l’Europe paie l’Iran

Ancien ambassadeur britannique au Yémen et ex-coordinateur de la lutte contre le terrorisme aux Nations unies, Edmund Fitton-Brown appelle à la prudence face aux informations selon lesquelles plusieurs pays européens discuteraient avec Téhéran pour obtenir un droit de passage dans le détroit d’Ormuz. Selon les déclarations iraniennes, certains États chercheraient à négocier avec les Gardiens de la révolution afin de sécuriser le transit de leurs navires contre des « frais de service ».

Pour Fitton-Brown, le simple maintien d’un canal de discussion avec l’Iran n’est pas en soi surprenant. L’Europe, estime-t-il, cherche à préserver le contact avec Téhéran, d’autant que les États-Unis ne lui ont pas toujours laissé la possibilité de développer une ligne réellement indépendante. Il rappelle notamment que le président Emmanuel Macron entretient des échanges avec son homologue iranien. Mais l’ancien diplomate insiste : il ne faut pas tirer de conclusions hâtives tant que le contenu exact de ces discussions n’est pas connu.

Le point de bascule serait un éventuel accord financier. Si les Européens acceptaient de payer l’Iran pour traverser le détroit d’Ormuz, ce serait, selon lui, « très problématique » et reviendrait à céder au chantage iranien. Plus encore, cela reviendrait à reconnaître implicitement à Téhéran un droit de contrôle sur une voie maritime internationale.

Fitton-Brown rappelle que l’Iran ne contrôle pas les deux rives du détroit, l’autre bord relevant notamment des Émirats arabes unis et d’Oman, qui rejettent l’idée d’un blocus. À ses yeux, Ormuz relève du droit de la mer et doit rester ouvert à la libre circulation des navires.

L’enjeu dépasse donc le seul rapport de force entre l’Europe et l’Iran. Un tel précédent pourrait encourager d’autres acteurs, comme les Houthis en mer Rouge, à imposer leurs propres blocages. Il évoque même le risque d’une logique comparable à Gibraltar si d’autres États décidaient de fermer des passages stratégiques. Pour lui, une capitulation européenne serait une « faiblesse terrible », un « précédent catastrophique » et pourrait marquer « la mort du droit de la mer ».