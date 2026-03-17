Détroit d’Ormuz : la France face à ses ambiguïtés stratégiques, selon Eliott Mamane

Dans une analyse, Eliott Mamane décrypte la position française face aux tensions croissantes autour du détroit d’Ormuz, point névralgique du commerce énergétique mondial. Selon lui, l’attitude d’Emmanuel Macron s’inscrit dans une tradition diplomatique ancienne : celle d’une « troisième voie » héritée du gaullisme, marquée par une volonté d’indépendance vis-à-vis des États-Unis. Mais cette posture, estime-t-il, tend aujourd’hui à s’exprimer davantage comme un refus d’alignement que comme une stratégie réellement efficace.

L’analyste souligne un point clé : contrairement à certaines interprétations, Washington ne réclame pas un soutien global à sa stratégie militaire contre l’Iran, mais une coopération ciblée pour sécuriser le détroit d’Ormuz. Une demande qu’il qualifie de pragmatique, compte tenu des intérêts en jeu. En effet, les États-Unis dépendent relativement peu de cette route maritime pour leurs approvisionnements énergétiques, tandis que l’Europe y est bien plus exposée, avec environ 20 % de son trafic pétrolier concerné.

Dans ce contexte, Mamane évoque une possible « erreur de calcul » de la France. En privilégiant une lecture politique et idéologique des demandes américaines, Paris passerait à côté d’un enjeu stratégique direct pour ses propres intérêts. Le refus d’implication serait ainsi moins dicté par une analyse opérationnelle que par une posture diplomatique traditionnelle.

Pour autant, l’analyste nuance son propos en reconnaissant que cette ligne correspond en partie aux attentes de l’opinion publique française, historiquement méfiante vis-à-vis de l’atlantisme et attachée à une certaine autonomie stratégique. Emmanuel Macron agirait donc, au moins en partie, en cohérence avec le mandat implicite qui lui a été confié.

Mais au-delà de cette cohérence politique, Eliott Mamane insiste sur les capacités concrètes dont dispose la France. Sur le plan militaire, elle aurait les moyens de contribuer à une éventuelle opération internationale de sécurisation du détroit, notamment en matière de déminage naval. Une expertise reconnue, qui pourrait jouer un rôle clé dans la stabilisation de la zone.

En définitive, cette analyse met en lumière un dilemme central : entre fidélité à une tradition diplomatique d’indépendance et nécessité de défendre des intérêts stratégiques immédiats, la France semble hésiter. Une hésitation qui, dans un contexte de tensions accrues, pourrait peser sur sa crédibilité et son influence.