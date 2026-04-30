Détroit d’Ormuz : « un piège iranien » à éviter, alerte Matthias Inbar

Invité ce jeudi soir à analyser les tensions croissantes autour du détroit d’Ormuz, l’expert défense Matthias Inbar met en garde contre une stratégie iranienne visant à attirer les forces américaines dans une zone qu’elles maîtrisent imparfaitement. Selon lui, Téhéran cherche délibérément à provoquer un affrontement naval dans ce passage stratégique, dans l’espoir d’y infliger un revers symbolique à la marine américaine.

« Les Iraniens attirent leurs adversaires comme un néon », explique-t-il, estimant que l’objectif est clair : concentrer les opérations autour de points sensibles comme l’île de Kharg et le détroit d’Ormuz, où l’Iran dispose d’un avantage géographique et tactique. Dans cet environnement complexe, vaste et difficile à contrôler, toute intervention militaire mal calibrée pourrait tourner à l’avantage de Téhéran.

Face à ce risque, Matthias Inbar souligne que toute opération occidentale dans la zone devrait être rapide, massive et décisive. « Sans une force écrasante dès le départ, vous jouez quasiment à jeu égal », avertit-il, évoquant la nécessité d’un « blitzkrieg » visant à neutraliser rapidement les capacités iraniennes.

Bien que la supériorité militaire des États-Unis et de leurs alliés ne fasse guère de doute, l’analyste insiste sur les capacités asymétriques de l’Iran, susceptibles de compliquer toute opération. « Les Iraniens peuvent apporter certains atouts, et c’est là le danger », souligne-t-il.

Par ailleurs, il note l’absence totale de dynamique diplomatique. « On n’entend plus parler de négociations », déplore-t-il, pointant un blocage préoccupant. Si Washington poursuit sa stratégie de pression économique, l’absence de canal politique pourrait, selon lui, aggraver les tensions.

Dans ce contexte, Matthias Inbar appelle à la prudence stratégique : éviter de tomber dans un piège militaire et réactiver des leviers diplomatiques aujourd’hui à l’arrêt apparaît, selon lui, essentiel pour contenir une escalade aux conséquences potentiellement majeures.