"Deux Frances qui s’affrontent" : Fadila Maaroufi alerte sur la montée d’un islam rigoriste parmi les jeunes

Invitée de La Grande Edition sur i24NEWS ce mardi soir, la militante laïque Fadila Maaroufi a livré un constat sévère sur l’évolution des pratiques religieuses en Europe, et plus particulièrement sur la progression d’un islam rigoriste parmi les jeunes générations. Une tendance qui, selon elle, n’a rien d’une surprise : « Cela fait des années que nous voyons monter ce phénomène, mais l’Europe reste totalement non-réactive », déplore-t-elle.

Maaroufi souligne que les jeunes nés en Europe sont aujourd’hui les plus attirés par les formes les plus strictes de l’islam, davantage encore que les immigrés de première génération issus de pays musulmans. Elle évoque un « marché du rigorisme » — tel que décrit par Florence Bergeaud-Blackler — mêlant produits halal, codes vestimentaires et influence des réseaux sociaux, qui façonne progressivement un environnement propice à l’essor de mouvements fondamentalistes, notamment les Frères musulmans.

Pour elle, le plus frappant est l’extension du phénomène à des jeunes non musulmans, séduits eux aussi par une pratique ultra-normée de la religion. « Ce n’est plus un sujet migratoire : c’est une lame de fond sociétale », insiste-t-elle.

Interrogée sur la compatibilité entre islam et République, Maaroufi note que les revendications religieuses dans l’espace public proviennent « toujours des mêmes courants rigoristes ». Elle pointe les demandes répétées concernant le burkini, les horaires séparés ou les signes religieux dans les administrations, absentes selon elle des autres religions pratiquées en France.

La conclusion de Maaroufi est sans détour : « Deux Frances ne cohabitent plus, elles s’affrontent. Deux visions du monde s’opposent : la démocratie et une vision autocratique islamiste ».

Une fracture qui, selon elle, menace désormais directement l’identité républicaine et la cohésion nationale.