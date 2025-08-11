"Dire que le Hamas ne veut pas d’accord est un mensonge" (Yehuda Cohen, père de l'otage Nimrod Cohen)

Articles recommandés -

Invité ce lundi soir sur i24NEWS, Yehuda Cohen, père de Nimrod Cohen, soldat israélien détenu par le Hamas à Gaza depuis 675 jours, a livré une charge virulente contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Selon lui, le chef du gouvernement « est le seul au monde qui insiste pour poursuivre les combats » et « sacrifie en réalité les otages » pour des raisons « politiques et personnelles ».

M. Cohen affirme que cela fait plus d’un an que les familles réclament la fin de la guerre dans le cadre d’un accord global de libération. Il accuse Netanyahou d’avoir violé les précédents accords, citant celui de novembre 2023 et un autre en mai dernier, « torpillé » selon lui par l’entrée des forces israéliennes à Rafah et sur l’axe Philadelphie. « Le Hamas a respecté ses engagements, c’est Netanyahou qui a refusé la deuxième phase », insiste-t-il.

Pour le père d’otage, le Hamas cherche un accord afin « d’obtenir une image de victoire », la libération de prisonniers palestiniens et le retrait de Tsahal de Gaza, comme le Hezbollah l’avait célébré après un cessez-le-feu. Mais il estime que Netanyahou durcit volontairement ses positions, "poussé par ses alliés d’extrême droite, Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich", qui souhaitent "implanter des colonies dans la bande de Gaza".

M. Cohen accuse enfin le Premier ministre de vouloir éviter un effondrement de sa coalition, ce qui relancerait son procès, et de « mentir systématiquement ». « Pour lui, il est plus facile que les otages soient morts : il pourra alors bombarder Gaza sans critiques », lance-t-il, dénonçant une politique qui va « à l’encontre de la volonté de 80 % des Israéliens » favorables à un accord de libération.