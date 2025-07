Dov Maimon alerte sur une "nouvelle ère" d’antisémitisme en Europe

Articles recommandés -

Dans l’émission « Le Prime » sur i24NEWS, Dov Maimon, chercheur au Jewish People Policy Institute (JPPI), a dressé un tableau alarmant de la montée de l’antisémitisme en Europe, liée au conflit à Gaza et à l’annonce du président français Emmanuel Macron de reconnaître un État palestinien en septembre. Selon lui, l’Europe entre dans une « nouvelle ère » où les Juifs sont perçus comme « l’ennemi de la paix mondiale ».

Maimon décrit une « équation folle » qui s’impose : « juif égale sioniste égale génocidaire égale ennemi de l’humanité ». Les Juifs, accusés de bloquer le bonheur du monde, deviennent des cibles légitimes. « Tout à coup, on a le droit d’agresser les Juifs », affirme-t-il, prédisant une « vague de haine » avec des violences physiques généralisées. Ce phénomène, comparable à la fin du XIXe siècle, n’est pas transitoire mais marque un « tsunami » durable, où les Juifs pourraient se cacher ou fuir.

Il fustige particulièrement Emmanuel Macron, qui « jette une allumette » sur un baril de poudre en reconnaissant la Palestine sans accord ni conditions. Le message dans les quartiers : « l’État est avec nous », impliquant que « les Juifs sont de trop » en Palestine comme en France. Cela risque d’enflammer les banlieues, mettant les Juifs en danger immédiat. Maimon évoque une « triple faute » : un flop diplomatique pour la France, un conflit interminable sans frontières définies, et un encouragement au maximalisme.

En contraste, il note une touche d’espoir avec des pays d’Europe de l’Est comme la Tchéquie, la Pologne ou la Hongrie, qui s’identifient au patriotisme israélien et rejettent les discours victimaires. Ces nations, conservatrices et traditionnelles, comprennent la Shoah différemment de l’Occident, où la leçon a mené à un « système suicidaire » sans identité partagée, vers le chaos. Dov Maimon appelle à réinventer un discours républicain pour contrer cette tendance, qui pourrait durer des années. « Juifs et Israël sont dans le même bateau », conclut-il, soulignant que les perceptions tribales exacerbent les tensions.