Ecoles à Hébron : "à six ans déjà, ces enfants sont préparés à devenir des combattants" (colonel)

Le colonel I., commandant de bataillon, a révélé à i24NEWS avoir mené une opération dans plusieurs écoles de la région d’Hébron, bastion du Hamas en Judée-Samarie. L’intervention, initialement de routine, a pris une tournure inattendue lorsque ses hommes ont décidé d’entrer dans une école située à proximité immédiate d’une localité juive.

À l’intérieur, ils ont découvert du matériel subversif : photographies de membres du Hamas, images de la deuxième Intifada, portraits de figures telles que Mohamed Deif et Abou Obeida, ainsi que des documents incitant à la haine contre Israël et Tsahal.

« Ce n’était pas prévu, mais notre intuition nous a poussés à vérifier. Ce que nous avons trouvé était alarmant », explique le colonel.

À la suite de cette première découverte, l’armée a étendu ses recherches à 16 autres écoles. Le résultat est préoccupant : dans 75 % des établissements, les soldats ont retrouvé le même type de documents – graffitis « Mort à Israël », caricatures anti-israéliennes et matériel de propagande. Le colonel souligne la gravité de la situation :

« Ces écoles, qui devraient être des lieux d’apprentissage, servent à inculquer la haine dès le plus jeune âge. À six ans déjà, ces enfants sont préparés à devenir des combattants. »

Cette opération illustre la dimension idéologique du conflit et l’importance, selon l’armée, de lutter non seulement contre les cellules armées, mais aussi contre la propagande qui les alimente.