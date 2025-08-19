Égypte : "La vraie menace, c’est la guerre et la présence israélienne à Gaza"

Articles recommandés -

L’Égypte entend jouer un rôle central dans l’après-guerre à Gaza, a affirmé Hussein Kamel Haridy, ancien directeur du département des Affaires israéliennes au ministère égyptien des Affaires étrangères, lors d’une intervention ce mardi soir sur i24NEWS. Selon lui, Le Caire s’implique déjà activement dans les efforts diplomatiques et humanitaires visant à préparer la reconstruction du territoire une fois le conflit terminé.

Haridy a rappelé qu’une initiative égyptienne avait été lancée il y a deux mois pour préparer la phase de reconstruction. Toutefois, il a souligné que l’une des principales pierres d’achoppement restait la demande israélienne de désarmement du Hamas. « L’Égypte essaye de négocier une voie de sortie », a-t-il déclaré, précisant que si ce désarmement pouvait faciliter la fin de la guerre, il pourrait aussi bénéficier directement à l’Égypte, voisine de la bande de Gaza.

L’ancien diplomate a insisté sur le fait que l’Égypte ne considère aucune faction palestinienne comme un ennemi. Pour Le Caire, la véritable menace est « la continuation de cette guerre et la présence israélienne dans la bande de Gaza ». Dans tout accord futur, l’accent devra être mis sur le retrait des forces israéliennes, a-t-il martelé.

Revenant sur le rôle des médiateurs, Haridy a expliqué que si le Qatar avait longtemps été au cœur des pourparlers, l’Égypte est désormais en première ligne, en étroite coordination avec Doha. Depuis octobre 2023, Le Caire maintient des contacts constants avec Israël, le Hamas et les autres factions palestiniennes.

Enfin, il a rappelé que cette coopération avait déjà permis la conclusion d’accords de cessez-le-feu, notamment en novembre 2023 et en janvier 2025. « Nous sommes coordonnés avec les Qataris », a-t-il insisté, soulignant la rencontre récente du Premier ministre qatari avec le président égyptien et des représentants palestiniens, dont le Hamas.