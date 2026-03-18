Eli Cohen : "Emmanuel Macron va à l’encontre des intérêts du Liban"

Le ministre israélien de l’Énergie et membre du cabinet sécuritaire, Eli Cohen, a vivement critiqué mercredi soir la position du président français Emmanuel Macron sur le Hezbollah, l’accusant d’« affaiblir la France et ses alliés » et de nuire aux intérêts du Liban. Dans un entretien exclusif accordé à i24NEWS, il a également détaillé la stratégie israélienne face à l’Iran, évoquant une coopération militaire étroite avec les États-Unis et une pression accrue sur le régime iranien.

« Emmanuel Macron va à l’encontre des intérêts du Liban », a déclaré Eli Cohen, estimant que la France aurait dû adopter une posture beaucoup plus offensive contre le Hezbollah. Selon lui, l’organisation terroriste chiite agit sous les ordres de Téhéran et ne représente pas la volonté du peuple libanais. Il accuse le chef de l’État français de maintenir un statu quo qui empêche le Liban de se reconstruire et de retrouver sa souveraineté. « Le Hezbollah détruit l’État libanais indépendant », affirme-t-il, appelant à une action internationale plus ferme, y compris militaire, pour désarmer le mouvement.

Au-delà de ses critiques envers Paris, Eli Cohen insiste sur l’intensification des opérations israéliennes contre l’Iran. Il affirme qu’Israël agit contre « un régime qui s’est fixé pour objectif d’anéantir l’État d’Israël » et souligne une coordination « sans précédent » avec les États-Unis. « Les deux pays combattent côte à côte », explique-t-il, évoquant des frappes conjointes, des opérations de renseignement partagées et des éliminations ciblées de hauts responsables iraniens.

Le ministre estime que ces actions visent à empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire et à affaiblir durablement ses capacités militaires et financières. Il décrit un régime désormais vulnérable, affirmant que « l’État d’Israël et les États-Unis ont transformé la pieuvre iranienne en sardine », frappée quotidiennement.

Sur le plan intérieur, Eli Cohen se veut rassurant quant à la résilience d’Israël, notamment dans le domaine énergétique. Malgré les menaces iraniennes, il assure que les infrastructures critiques sont protégées grâce à des systèmes de défense avancés et à une diversification des sources d’énergie. « Nous continuons à fournir de l’électricité, de l’eau et du gaz sans interruption », souligne-t-il.

Enfin, il affirme que la pression militaire pourrait ouvrir la voie à un changement en Iran, appelant le peuple iranien à saisir « une occasion historique » de renverser le régime. Selon lui, un tel basculement entraînerait mécaniquement l’affaiblissement du Hezbollah et une recomposition stratégique au Moyen-Orient.