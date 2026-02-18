Eliezer Marom : "Israël devra frapper avant qu’il ne soit trop tard"
Dans La Grande Édition, il affirme que si aucun accord n’est trouvé avec Téhéran et que la menace atteint un seuil critique, une frappe préventive pourrait devenir inévitable.
Invité mercredi soir dans La Grande Édition, l’ancien commandant de la marine israélienne Eliezer Marom a estimé qu’Israël se rapproche d’un point de bascule face à la menace balistique iranienne. Sans avancer de calendrier précis, il a expliqué que « le moment » viendra lorsque l’État hébreu considérera qu’une attaque surprise de Téhéran pourrait neutraliser sa capacité de défense.
Selon lui, le 7 octobre a profondément transformé la doctrine sécuritaire israélienne. Désormais, lorsqu’un acteur affiche l’intention de détruire Israël et en développe les moyens concrets, la réponse doit être préventive. « Israël n’attendra pas que la menace soit pleinement opérationnelle », a-t-il affirmé, évoquant une approche proactive déjà visible au Liban, en Syrie, en Judée-Samarie et à Gaza.
Pour Eliezer Marom, la question centrale porte sur les missiles balistiques iraniens. Si l’Iran poursuit son programme et atteint un seuil critique – il évoque le chiffre de 10 000 missiles – Israël ne pourra rester passif. Les seuls systèmes antimissiles ne suffiraient pas à garantir la sécurité nationale. « Il faudra détruire la menace à la source », a-t-il insisté.
L’ancien chef de la marine souligne toutefois l’importance d’une coordination étroite avec Washington. Il évoque une coopération militaire « totale » entre les armées israélienne et américaine, ainsi qu’un dialogue politique renforcé, marqué par plusieurs visites récentes du Premier ministre israélien aux États-Unis.
Mais si aucun accord n’est trouvé entre Washington et Téhéran sur la question des missiles balistiques, et si les États-Unis renoncent à agir, Israël pourrait se retrouver sans alternative stratégique. Dans ce scénario, conclut-il, une frappe israélienne deviendrait non pas une option, mais une nécessité.