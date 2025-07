"Emmanuel Macron est l’idiot utile du Hamas et du Qatar", estime Emmanuel Navon

Articles recommandés -

Lors de son intervention sur i24NEWS, Emmanuel Navon, expert en relations internationales, a vertement critiqué la décision de la France et de la Grande-Bretagne de reconnaître un État palestinien, la qualifiant de « mauvaise foi » dictée par des pressions internes. Selon lui, ces pays agissent sous l’influence de leurs populations musulmanes et de leurs électeurs de gauche, comme en témoigne le rapport publié par Le Figaro sur les Frères musulmans en France.

Ce document recommandait explicitement la reconnaissance d’un État palestinien pour apaiser les musulmans et les Frères musulmans, un message que Macron a suivi et que Starmer adopte désormais.

Emmanuel Navon argue que cette reconnaissance n’est qu’une excuse pour calmer les tensions domestiques, sans lien avec la sécurité au Moyen-Orient. Il interroge : comment l’établissement d’un 22e État arabe au cœur d’Israël pourrait-il apporter la paix dans une région déchirée par des guerres civiles entre chiites et sunnites, comme en Syrie, Libye, Liban ou Irak ? Ces conflits n’ont rien à voir avec l’absence d’un État palestinien en Judée-Samarie ou à Gaza. D’ailleurs, lorsque ces territoires étaient contrôlés par la Jordanie et l’Égypte, personne n’affirmait qu’un tel État pacifierait la région. Pour Emmanuel Navon, Macron parle par mauvaise foi ou par incompréhension totale du Proche-Orient.

Il soulève une question cruciale : si le Hamas remporte des élections dans cet État reconnu, la France le reconnaîtra-t-elle toujours ? En 2006, lors des uniques élections de l’Autorité palestinienne, le Hamas a triomphé, un scénario non théorique. Les sondages montrent un soutien majoritaire au Hamas en Judée-Samarie, y compris pour les massacres du 7 octobre. Mahmoud Abbas évite les élections depuis pour cette raison. Navon compare l’OLP au Hamas : « blanc bonnet et bonnet blanc », sauf que le Hamas ne cache pas son jeu. L’OLP, créée en 1964, vise la « libération » de toute la Palestine, avec Gaza et la Judée-Samarie comme première étape, selon son plan de 1974. "Penser l’OLP plus fiable est une erreur", souligne-t-il.

Par ailleurs, Emmanuel Navon dénonce aussi l’hypocrisie des condamnations arabes du 7 octobre à l’ONU, influencées par la France. Le Qatar, qui finance le Hamas, condamne son propre protégé – un message de mauvaise foi. Ces pays ne condamnent pas l’immoralité des attaques, mais leurs conséquences contre-productives. La France et son leadership deviennent les « idiots utiles » du Hamas et du Qatar, favorisant une idéologie djihadiste qui menace l’Occident. Pour Emmanuel Navon, cette approche naïve ou cynique exacerbe les tensions, sans résoudre les racines du conflit.