Emmanuel Nahshon : "la France n’est plus un médiateur honnête au Proche-Orient"

L’ancien ambassadeur d’Israël en Belgique, Emmanuel Nahshon, a sévèrement critiqué le rôle de la France dans les négociations entre Israël et le Liban, estimant que Paris s’est marginalisé sur la scène diplomatique régionale.

Selon lui, « depuis déjà un certain temps, Paris fait l’effort de faire toutes les erreurs possibles et imaginables », une ligne qui aurait conduit la France à se mettre « à dos les États-Unis, Israël et les Libanais aussi ». Il juge ainsi que son rôle récent est « néfaste et négatif », que ce soit dans le dossier iranien ou libanais. « La France est tout sauf un “honest broker” », a-t-il insisté, remettant en cause sa capacité à agir comme médiateur crédible.

Emmanuel Nahshon souligne un fait marquant : le rejet de la France ne viendrait pas uniquement d’Israël ou des États-Unis, mais également du Liban lui-même. « Le gouvernement libanais ne veut pas de la France dans le cadre de ces négociations », affirme-t-il, y voyant le signe d’un affaiblissement profond de l’influence française au Proche-Orient.

Ce recul s’explique aussi par un changement d’équilibre stratégique. « Les États-Unis, c’est la superpuissance », rappelle-t-il, estimant que Washington est désormais l’acteur central qui « décide de ce qui va se passer dans la région ». Dans ce contexte, les Libanais « lisent très bien la carte » et privilégient un cadre dominé par les Américains.

L’ancien diplomate met également en avant une évolution majeure : « pour la première fois, vous avez un ambassadeur israélien et une ambassadrice libanaise en train de négocier directement sous l’égide des États-Unis », une configuration que la France serait « absolument incapable » de reproduire.

Enfin, Emmanuel Nahshon relativise les perspectives d’un accord rapide. « C’est un peu trop tôt », juge-t-il, rappelant que l’objectif prioritaire d’Israël reste ailleurs : « ce qui nous intéresse, c’est la disparition du Hezbollah ». « La diplomatie est au service des intérêts stratégiques », conclut-il, affirmant que toute négociation restera conditionnée à cet impératif.