Emmanuel Navon: "Il est temps pour Israël de traiter la France comme un pays hostile"

Invité ce mardi soir dans Le Prime, le professeur de relations internationales Emmanuel Navon a vivement réagi à la décision française d’abattre un drone israélien au Liban, un acte qu’il qualifie de « politique et hostile ». Selon lui, la France ne cherche plus à jouer un rôle d’équilibre, mais agit désormais en adversaire assumé d’Israël.

« Il n’y a pas une part de politique, il n’y a que de la politique », lance Emmanuel Navon, accusant la FINUL d’avoir « permis la constitution d’une armée géante au Liban, en fait le Hezbollah, avec la complicité de l’Iran ». Il dénonce la passivité française face à la milice chiite et estime que Paris couvre une force pro-iranienne sous mandat international.

Pour le professeur, Emmanuel Macron a franchi un cap : « La France soutient la FINUL pro-iranienne, au lieu d’aider Israël à lutter contre un ennemi commun. » Il appelle même Israël à traiter la France comme un pays hostile, estimant que Paris a perdu toute légitimité régionale.

Emmanuel Navon critique également la vision française du Moyen-Orient : « La France continue de se comporter comme une ancienne puissance mandataire » et suit, selon lui, un réflexe anti-américain hérité du gaullisme, mais « sans la vision ni la grandeur du général de Gaulle ».

Enfin, il souligne l’isolement diplomatique de la France : « Alors que la plupart des pays européens – l’Italie, l’Allemagne, l’Europe de l’Est – soutiennent Israël, Paris fait bande à part et se rend impertinent au Proche-Orient. » Une charge frontale contre la diplomatie française, jugée idéologique, incohérente et affaiblissante pour son influence internationale.