Emmanuel Navon : "La victoire d’Israël doit primer, malgré le prix de l’opinion internationale"

Articles recommandés -

Lors d’une intervention ce mardi sur i24NEWS, l’analyste et universitaire israélien Emmanuel Navon a livré sa lecture des relations entre Donald Trump, Israël et la guerre à Gaza. Selon lui, le président américain se distingue clairement des dirigeants européens, comme Emmanuel Macron, qui plaident depuis deux ans pour un cessez-le-feu immédiat. « Trump ne dit pas cesser-le-feu, il dit victoire d’Israël », insiste Navon. Mais cette stratégie, affirme-t-il, « a un prix : celui de l’image internationale », un dilemme auquel l’État hébreu est aujourd’hui confronté.

Pour l’universitaire, Israël se bat sur un « huitième front » : celui de la guerre médiatique. Il dénonce une « campagne de mensonges » alimentée par des associations ou mouvements hostiles, où la désinformation se répand plus vite que les faits. Face à cette asymétrie, il appelle à un changement de mentalité : « Il faut passer à une stratégie préemptive et agressive, en exposant les crimes et les mensonges de nos ennemis, plutôt que de réagir trop tard par des arguments rationnels. »

Emmanuel Navon distingue par ailleurs gouvernements et opinions publiques en Europe. Si certains dirigeants, selon lui, sont « intimidés par la rue wokiste et islamiste », les sondages révèlent qu’« une majorité silencieuse reste favorable à Israël ». Il affirme que ce soutien, fondé sur l’idée que « le combat d’Israël est aussi celui de l’Occident », finira par se traduire dans les urnes. Une intervention qui illustre à la fois la confiance d'Emmanuel Navon dans la victoire militaire et sa conviction que la bataille diplomatique et médiatique reste décisive.