Emmanuel Navon : "seuls les États-Unis peuvent agir quand le Conseil de sécurité est paralysé"

Invité mardi soir de La Grande Édition sur i24NEWS, le professeur de relations internationales Emmanuel Navon a livré une analyse de l’actualité géopolitique, reliant l’opération américaine au Venezuela, l’affaiblissement du Hezbollah et les priorités stratégiques de Washington sous la présidence de Donald Trump.

Pour Emmanuel Navon, l’intervention américaine à Caracas illustre une réalité désormais assumée : les États-Unis sont les seuls capables d’agir là où l’ordre international est paralysé. Il rappelle que le système hérité de l’après-Seconde Guerre mondiale, fondé sur un Conseil de sécurité censé garantir la paix, est aujourd’hui inopérant. « Le problème, c’est que certains de ceux qui se présentent comme les “policiers du monde” violent eux-mêmes le droit international », souligne-t-il, citant la Russie, la Chine ou encore leurs alliés. Dans ce contexte, Washington apparaît comme le seul acteur disposant à la fois de la capacité militaire et de la légitimité morale pour intervenir.

Emmanuel Navon insiste sur le contraste entre les États-Unis et les autres grandes puissances. Contrairement à Moscou ou Pékin, affirme-t-il, les États-Unis demeurent un État de droit et ont, à plusieurs reprises dans l’histoire, contribué à libérer le monde de régimes et d’idéologies totalitaires. Dès lors, leur volonté d’assumer un rôle de leader du monde libre lui semble non seulement légitime, mais nécessaire.

L’analyste souligne également les répercussions directes de l’opération américaine sur le Moyen-Orient. Le Venezuela de Nicolas Maduro, explique-t-il, était devenu une plaque tournante stratégique pour Hezbollah, notamment dans le trafic de drogue et d’armes. En frappant un allié clé de Iran, Washington porte un coup à ce qu’il qualifie d’« axe iranien d’agression », un réseau qui s’étend bien au-delà du Proche-Orient, jusqu’en Amérique latine et en Afrique.

Enfin, Emmanuel Navon tempère les spéculations sur d’autres cibles potentielles de Donald Trump, comme le Groenland. Selon lui, cette question n’est pas prioritaire à ce stade. Le président américain privilégierait des opérations ciblées et efficaces, évitant toute aventure militaire susceptible de fragiliser son assise politique intérieure, notamment à l’approche des élections de mi-mandat.

Une lecture stratégique globale, qui met en lumière les interconnexions entre crises régionales et rivalités mondiales, et qui confirme, selon Emmanuel Navon, que le centre de gravité de la sécurité internationale demeure aujourd’hui à Washington.